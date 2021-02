Equipe de Sarah a defende após fala sobre preconceito no "BBB21"

© Reprodução

A equipe de Sarah Andrade resolveu soltar uma nota para defender a sister após ela dizer que Lumena fazia "preconceito ao contrário" por ela ser branca e loira, no BBB 21. Aparentemente, muita gente foi tirar satisfação na página dela no Instagram.





"Nessa tarde aconteceu uma conversa importantíssima no quarto com o Gilberto. Durante toda a conversa, Sarah deixou claro que concorda com Lumena em várias falas, mas discorda da forma como ela se posiciona", começou o comunicado.





"Sarah também disse que dentro da casa sente que os discursos são distorcidos, às vezes direcionados para a questão racial sem ser necessário. Sarah é filha de uma mulher preta e pai nordestino e aprendeu com a vivência deles a sempre defender o que acha certo", continuou.





A família e equipe aponta que foi por esse motivo que ela defendeu Lucas Penteado do cancelamento dentro do reality. "Não vamos fazer aqui fora o que está acontecendo lá dentro. A banalização de pautas tão importantes como racismo, LGBTQfobia ou xenofobia, pode dar voz a quem oprime", emendou o comunicado.





Sarah Andrade ficou chateada com a forma como Lumena age com ela e com outras mulheres brancas da casa. Em conversa com Gilberto, mostrou a sua indignação pelo que chamou de "preconceito ao contrário"





"Só porque eu sou branca e loira vou ter que me sentir culpada por isso? Eles que pregam tanto igualdade e diversidade querem fazer um preconceito ao contrário", afirmou a sister.





Na sequência, chorando bastante, a participante emendou: "Isso é muito injusto. Querendo retroceder na sociedade para caramba. Estou com medo de fazer as coisas agora. Estão fazendo ao contrário o que fizeram com eles a vida inteira. Isso não se faz", completou.

