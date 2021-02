Deputado Felipe Orro solicita obras de recuperação na MS-466 em Nova Alvorada do Sul

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao governo pedindo cascalhamento e patrolamento na MS-466, conhecida como Estrada do Alegrete. Os serviços compreendem o trecho que vai da BR-163 até a ponte sobre o Rio Vacaria, localizada em Nova Alvorada do Sul. “Produtores rurais e moradores dos assentamentos da região reclamam que a estrada está praticamente intransitável, repleta de buracos, situação que piora em épocas de chuva com a grande quantidade de barro que forma em sua extensão, trazendo risco aos motoristas que trafegam diariamente nesta via”.





Felipe destaca que a MS 466 possui grande fluxo de tráfego, uma vez que é utilizada como acesso a diversos assentamentos e para o escoamento de produtos produzidos na região. “Queremos melhorias na trafegabilidade e na segurança dos cidadãos que utilizam a rodovia”, afirma o deputado.





A solicitação foi encaminhada ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário interino de Estado de Infraestrutura, Luís Roberto Martins de Araújo.





ASSECOM