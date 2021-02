Deputado Evander Vendramini solicita à Agesul andamento das obras de pavimentação de Porto Esperança

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) esteve hoje, 19, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), onde se reuniu com o diretor de manutenção de rodovias, engenheiro Mauro Azambuja Rondon. A pauta da reunião foi o andamento das obras de pavimentação da estrada que liga a BR-262 ao distrito de Porto Esperança, em Corumbá. O vereador corumbaense Manoel Rodrigues (Republicanos) participou do encontro.





Em fevereiro do ano passado, o Governo do Estado de MS atendeu a solicitação do parlamentar e publicou no Diário Oficial a autorização de licitação para elaborar os projetos de engenharia para implantação do revestimento primário de rodovia naquele trecho.





Conforme explicação do diretor da Agesul, devido à paralisação dos serviços em função da pandemia, somente agora foi possível dar andamento ao processo de licitação e, assim, definir prazos para início e término das obras. “O projeto foi concluído, mas em função da necessidade de aprovação de diversos órgãos federais e a pandemia, houve um atraso na finalização do traçado de alguns trechos da rodovia”, informou o engenheiro.





Mauro Azambuja destacou que o orçamento deve ser aprovado em até duas semanas para a Agesul poder contratar a obra. “Nosso compromisso é que ainda neste semestre já teremos as obras acontecendo. Não queremos nos delongar para dar início à construção da estrada”, garantiu o diretor da Agesul.





O deputado progressista recebeu a notícia com muita satisfação: “Os vereadores de Corumbá, assim como eu e toda a população de Corumbá, esperamos ansiosamente que essas obras sejam concluídas o mais breve possível. É um sonho da nossa gente que logo se tornará realidade”, declarou Evander.





De acordo com o deputado, o Governo do estado separou empenho no valor de R$ 3 milhões para a implantação de 12 quilômetros de estrada para carga e descarga no Porto. A obra vai facilitar o acesso dos moradores da região que precisam ir a Corumbá. “Com a finalização da obra, o transporte coletivo poderá chegar a Porto Esperança, levando conforto, sobretudo aos idosos, que precisam ir a Corumbá em busca de atendimento médico. Além disso, facilitará o transporte de minérios”, salientou Evander.





Porto Esperança foi inaugurado em 31 de dezembro de 1912 e é o ponto de passagem para quem vai a Forte Coimbra. Atualmente, todo o transporte é feito pelo Rio Paraguai, haja vista que não há estradas a partir de Porto Morrinho e a única via de acesso é por barco.





Com a pavimentação, o tempo gasto no trajeto passará de uma hora e meia para cerca de 15 minutos. “Fico muito feliz em ver que nossas demandas estão sendo atendidas pelo Governo do Estado. A estrada vai dar dignidade e acessibilidade à população que espera esse benefício há mais de 100 anos”, finalizou o parlamentar.





Por: Adriana Viana