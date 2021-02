Deputado Contar solicita informações sobre possíveis irregularidades no transporte público

A população campo-grandense que depende do transporte público, tem encontrado diversos problemas na prestação deste serviço na Capital. As reclamações e a preocupação por conta dos riscos de contágio do novo coronavírus, fizeram os usuários procurarem o gabinete do deputado estadual Capitão Contar (PSL) para denunciar essa situação.





“Diante das inúmeras reclamações recebidas em meu gabinete e amplamente divulgadas pelas mídias locais, solicito informações esclarecendo sobre a frota de veículos disponível, se houve redução de rotas e linhas e as providências da empresa para prevenir o contágio do novo coronavírus”, frisa Contar.





O TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) realizou um relatório de inspeção a respeito do transporte público, relatando 14 irregularidades que colocam em risco a qualidade dos serviços e a segurança dos passageiros. “Com as inúmeras denúncias que recebi em meu gabinete, torna-se urgente a resposta dessas questões aos campo-grandenses. Por isso, requeiro aos órgãos públicos competentes a elucidação destes fatos”, encerra o deputado.





ASSECOM