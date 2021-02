Deputado Cabo Almi quer trabalhadores da educação imunizados da Covid-19 para o retorno das aulas presenciais

O deputado Cabo Almi (PT), iniciou o seu pronunciamento virtual na sessão de hoje (24) afirmando que tem recebido centenas de mensagens e ligações em seu celular com pedidos de apoio para que os professores somente retornem as aulas presenciais quando todos estiverem vacinados contra a Covid-19”.





O parlamentar lembrou que a Assembleia Legislativa conta com apenas 24 deputados e, mesmo seguindo todas as regras e cuidados apontados pelas autoridades sanitárias, muitos já foram contaminados, sendo que o deputado Onevan de Matos, faleceu por conta de complicações deste vírus, além da contaminação de uma grande quantidade de servidores da casa.





Não é aceitável ver esses trabalhadores da educação dando aula sem a devida imunização, haja vista que, de qualquer forma terá aglomeração e eles estarão colocando em risco a saúde dos alunos, dos seus familiares e de suas próprias vidas.





Cabo Almi cumprimentou o deputado Pedro Kemp pela proposição apresentada na sessão da última terça feira e pediu para que a comissão de educação faça a interlocução com a secretária estadual de educação, com o secretário de saúde e o governo do Estado para que seja atendida essa demanda dos professores e que essas aulas presenciais só sejam reiniciadas com a proteção da vida desses trabalhadores.





Acrescentou ainda que se tiver apenas um professor durante o período das aulas presenciais contaminado, já seria o suficiente para ser exigido que as aulas só acontecessem após a imunização de todos os trabalhadores da educação.





Em aparte, o deputado Pedro Kemp (PT), disse que já se manifestou nesse sentido e reafirmou que a posição do deputado Cabo Almi, reflete a posição dos servidores da educação e que nada mudou do ano passado para cá e apontou que o Hospital Regional está com mais de 90% dos leitos ocupados e, nem mesmo 3% da população do estado ainda não foi vacinada, o sistema de aula virtual deve continuar até que tenha vacina para todos.





Cabo Almi apelou ao presidente Paulo Correa para, juntamente com a mesa diretora da Assembleia Legislativa, faça ecoar o desejo desse coletivo de pessoas, através de articulação com o governo e providenciar de forma prioritária a vacinação de todos para que as aulas possam ser ministradas presencialmente o mais rápido possível.





Finalmente, o presidente Paulo Correa determinou a assessoria jurídica da casa legislativa para que se faça um Projeto de Decreto Legislativo, para que seja apresentado, discutido e votado na sessão de amanhã, em nome de todos os deputados, autorizando o governo a promover a imunização de forma prioritária de todos os trabalhadores da educação.





ASSECOM