Deputado Cabo Almi participa da comissão de negociação pelo não fechamento do frigorífico JBS em Coxim

Uma comissão formada pelo prefeito Edilson Magro, DEM e vereadores da Câmara Municipal de Coxim, estiveram na tarde desta quarta feira (24), reunidos com deputados estaduais na sala da presidência da Assembleia Legislativa para pedir o apoio no sentido de se evitar a paralização das atividades do frigorifico JBS e, consequentemente, o fechamento de mais de 200 postos de trabalhos direto na cidade de Coxim, região norte de Mato Grosso do Sul.





A estratégia central aconteceu com a formação de uma comissão para interagir com o governo do estado e a direção do frigorífico para encontrarem uma solução negociada que evitem a paralisação das atividades da planta da JBS no município, haja vista que, é a empresa que mais oferece emprego na região.





Na condição de convidado e agora membro da comissão, Cabo Almi deixou claro que o que está em jogo neste momento e precisa ser resolvido são os empregos dos trabalhadores que estão correndo o sério risco de ficarem desempregados, já agora no mês de março. Por questão de justiça social é urgente e necessário se encontrar uma solução antes que se transforme em um gravíssimo problema social naquela região.





A reunião foi agendada pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, advogado Junior Mochi e contou com a presença dos deputados, presidente Paulo Correa (PSDB), Cabo Almi, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Eduardo Rocha e Márcio Fernandes do MDB, do prefeito de Coxim, Edilson Magro, DEM, Vereadores: Abillio Vaneli (PT), Profª. Marly Nogueira (PT), William Meira (PSDB) Presidente da Câmara M. Coxim, Ademir Peteca (Solidariedade), Jefferson Aislan (Solidariedade), Carlos Henrique (MDB), Adriana Nabhan (MDB), João do Posto (PSD), Flávio Duarte (PP), Zanon Lamonier (Republicanos), Marcinho Souza (PSB) e Reginaldo Silva Santos, representante da Associação Comercial de Coxim.





ASSECOM