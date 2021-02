Deputado Barbosinha pede que Estado faça campanha informativa para prevenir aumento de queimados pelo uso de álcool gel

Preocupado com a informação de que aumentou o número de crianças vítimas de queimaduras que estão internadas em hospitais de Mato Grosso do Sul o deputado Barbosinha (DEM) apresentou indicação solicitando ao governo do Estado a criação de uma campanha informativa para prevenção de queimaduras pelo uso inadequado do álcool em gel durante a pandemia de Covid-19.





De acordo com Barbosinha o uso intenso do álcool gel a 70% para higienização das mãos, como um dos mecanismos de combate ao coronavírus, fez aparecer mais um problema para a saúde pública: o aumento do número de queimados nos hospitais de todo o País.





“A criação de uma campanha informativa para prevenção de queimaduras pelo uso inadequado do álcool em gel durante a pandemia de Covid-19 é uma medida imperiosa para garantir a segurança de todos os cidadãos e principalmente das nossas crianças”, justificou o deputado no texto da indicação.





O parlamentar aponta que o Departamento Científico (DC) de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) emitiu nota contendo alerta para que os pais e responsáveis redobrem a atenção durante o período de pandemia. O Departamento esclarece que, além do perigo das queimaduras por fogo, a substância também pode causar ferimentos nos olhos. Desde uma irritação até lesões mais extensas na córnea.





Na indicação o deputado cita orientação da Dra. Sarah Saul, do Departamento Científico de Segurança da SBP. A médica instrui que frascos e vidros de álcool nunca devem estar ao alcance das crianças. "Sempre que for usar o álcool em gel tem que ter um adulto por perto supervisionando."





O deputado ainda solicitou empenho do Legislativo para reforçar a campanha da importância de se prevenir queimaduras neste período de pandemia em que o uso do álcool 70% tem se tornado mais frequente nos lares de todo país. “Conclamo nossos deputados para que se juntem a nós nessa causa. Vamos fazer campanha na nossa rede social, mas é preciso o esforço de todos nesse momento”, finalizou.





A proposição foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Saúde, Geraldo Resende.









Por: Luciana Bomfim