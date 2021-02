Deputado Barbosinha diz que Mansour Karmouche é o mais preparado para assumir presidência do Conselho Federal da OAB

A postura adotada pelo Dr. Mansour Elias Karmouche em defender de forma imparcial e de não politizar as ações da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) levou o deputado Barbosinha (DEM-MS) a apoiar a candidatura do presidente da Seção Mato Grosso do Sul para o cargo de presidente do Conselho Federal da instituição.





Para reforçar esse desejo o deputado apresentou, na sessão desta quarta-feira (24), uma Moção de Apoio. Barbosinha entende que Karmouche é a pessoa mais indicada, qualificada e preparada para concorrer ao cargo com eleições diretas na OAB Nacional.





Na avaliação do parlamentar o atual presidente sul-mato-grossense vem denunciando e cobrando atitude do Conselho Federal quanto ao claro alinhamento político do atual presidente da OAB Nacional, Dr. Felipe Santacruz, “que tem quebrando a histórica imparcialidade política da OAB e adotado uma postura política, misturando suas posições pessoais com os interesses de toda uma classe de profissionais”, justifica o deputado no texto do documento.





Karmouche defende eleições diretas na instituição nacional e tem levantado pautas de interesse da advocacia nacional. Posição que o deputado Barbosinha acompanha por entender que o presidente da instituição sul-mato-grossense protege ideais da advocacia e defende as prerrogativas dos advogados.





Barbosinha ainda reconhece que a OAB presta um serviço público independente. “essa instituição é motivo de orgulho para toda a classe da advocacia, da qual sou honrado em fazer parte, já que estou na condição de Parlamentar, mas sou advogado por vocação e formação”, reforçou.





Barbosinha, que é advogado de formação e já atuou na área docente em cursos de direito reforça a necessidade da instituição em se manter fiel aos seus preceitos institucionais, ideais democráticos, de defesa da advocacia e neutralidade política.





A Moção aprovada em Plenário vai ser enviada com o seguinte texto: "A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Deputado Barbosinha (DEM), encaminha a presente MOÇÃO DE APOIO ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul, Dr. Mansour Elias Karmouche, por ter se levantado contra o alinhamento político da OAB nacional, bem como, pela defesa da proposta de eleições diretas na instituição, o que o alçou ao posto de candidato natural ao cargo de Presidente do Conselho Federal da OAB, de todos aqueles que postulam uma entidade apartidária e que tenha como prioridade a defesa das prerrogativas dos advogados e do Estado Democrático de Direito. "Desta forma, parabenizo nosso líder e representante na luta para que a OAB retome seu papel de destaque no Brasil, defendendo o Estado Democrático de Direito e as prerrogativas dos advogados, de forma imparcial e livre, parabéns".





Por: Luciana Bomfim