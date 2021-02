COVID-19: Deputado Pedro Kemp apresenta PL que prevê regras justas e agilidade para a vacinação em MS

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) apresentou hoje, na Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei que prevê prioridade na vacinação para os profissionais da saúde, idosos, indígenas e quilombolas, trabalhadores da educação, profissionais da segurança pública, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores da limpeza pública e do sistema de mobilidade urbana. Ele também propôs que a Secretaria de Estado de Saúde dê transparência sobre a quantidade de vacinas recebidas ou adquiridas e as informações relativas sobre a imunização das pessoas no nosso Estado.





O Projeto de Lei na íntegra será publicado no site www.pedrokemp.com.br nesta quinta-feira (04).





