COSTA RICA| Após ficar curado de Covid-19, Waldeli é internado com pneumonia

Waldeli foi prefeito de Costa Rica por quadro mandatos

O ex-prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa e sua esposa Aurea Maria Frezarin Rosa haviam testado positivo para Covid-19 no mês de janeiro, ambos seguiram o protocolo de tratamento e isolamento em casa, não precisaram ser internados, e foram curados da doença.





No entanto, após a recuperação, Waldeli passou a desenvolver complicações como pneumonia, a condição pode ser uma sequela da Covid-19, o que conforme a ex-secretária de Saúde de Costa Rica Adriana Tobal é possível desenvolver após todo o tratamento.





Segundo a assessoria do ex-prefeito, Waldeli está internado em leito clínico no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde está fazendo exames e tomando medicação. O quadro dele é estável.





Waldeli foi prefeito de Costa Rica por quatro mandatos, sendo sua primeira eleição no ano de 2000 quando assumiu a Prefeitura de Costa Rica no período de 2001 a 2004. Foi reeleito com 8.113 votos - Candidatura Única para governar por mais quatro anos: 2005-2008.





Voltou a disputar as eleições em Costa Rica em 2012, sendo novamente eleito para administrar o município de 2013 a 2016. Voltou a ser reeleito em 2016 para o mandato de 2017 a 2020.





Fonte: Costa Rica em Foco