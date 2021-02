Contrato de parceria público-privada entre Sanesul e Ambiental MS Pantanal será assinado nesta sexta-feira (05)

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sanesul e Aegea Saneamento celebram nesta sexta-feira (05/02) a assinatura do contrato da Parceria Público-Privada (PPP) para a operação dos serviços de coleta, afastamento e tratamento do esgoto em 68 cidades do estado. O marco para a universalização do saneamento básico no MS será às 9 horas (8h no horário de Brasília) na sede da Sanesul, em Campo Grande (MS), com transmissão ao vivo neste link





Respeitando todas as medidas de biossegurança de combate à Covid-19, o evento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja, presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior e do CEO da Aegea, Radamés Casseb, entre outras autoridades e executivos da companhia.





A Ambiental MS Pantanal é a empresa da Aegea Saneamento que ficará responsável pela operação dos serviços de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul, beneficiando cerca de 1,7 milhão de pessoas.





A Aegea já opera concessões no modelo de PPP nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. No MS a companhia já é responsável pela concessionária Águas Guariroba, em Campo Grande, com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os investimentos da empresa fizeram da capital do estado uma referência em saneamento básico no Brasil.





O contrato da Parceria Público-Privada é de 30 anos e prevê investimentos de R$ 1 bilhão para universalizar o acesso à rede de coleta e tratamento do esgoto. Com a PPP, a Sanesul tem a meta de tornar Mato Grosso do Sul o primeiro estado brasileiro com o saneamento básico universalizado.





ASSECOM