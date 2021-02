Como os alimentos afetam a saúde intestinal?

Alimentos com agrotóxicos e componentes que você nem imagina podem afetar negativamente sua microbiota intestinal

“Você é o que você come”. Essa máxima, apesar de antiga, é totalmente verdadeira. Afinal, todo alimento provoca uma reação no organismo. Essas reações, por sua vez, podem ser positivas ou negativas. A comida ingerida desempenha um papel essencial no equilíbrio de microorganismos bons e ruins, especialmente, no intestino.





Uma dieta rica em açúcar e gorduras, por exemplo, influencia negativamente as bactérias do intestino, permitindo que as nocivas se multipliquem, causando diversos problemas. Ao alimentar regularmente as bactérias erradas, elas colonizam o intestino mais facilmente, e reduzem as bactérias úteis, que são as únicas capazes de impedi-las.





Vale destacar, ainda, que as bactérias nocivas também podem levar o organismo a absorver mais calorias do que pessoas com uma microbiota intestinal saudável. Isso significa que o ganho de peso pode estar, em alguns casos, relacionado às reações do intestino.





Alimentos com agrotóxicos e ingestão de medicamentos





Vale destacar que os cuidados com a alimentação vão além dos produtos industrializados. As hortaliças e leguminosas tratadas com certos pesticidas e agrotóxicos, por exemplo, também podem ter efeitos negativos sobre as bactérias intestinais.





Além disso, estudos mostraram que a ingestão de alguns antibióticos podem causar mudanças permanentes nas bactérias do intestino, especialmente quando tomados durante a infância e adolescência. Como o uso de antibióticos é amplamente difundido na medicina brasileira, pesquisadores avaliam como isso pode causar problemas de saúde nas pessoas mais tarde durante a vida.





Boas bactérias precisam ser preservadas





Alimentar as boas bactérias intestinais é fundamental para uma vida saudável. Ao ingerir alimentos prebióticos , por exemplo, essas bactérias são transformadas em ácido graxo de cadeia curta chamado butirato. O butirato, por sua vez, apresenta efeitos antiinflamatórios no interior do cólon.





Essa substância também pode influenciar a expressão gênica, bloquear o crescimento de células cancerígenas e ajudar a fornecer combustível às células saudáveis, ​​para que elas cresçam e se dividam normalmente. Além de serem encontrados em suplementos, os prebióticos também podem ser obtidos em alimentos como: feijões, aveia, banana, frutas, aspargos, dente-de-leão, alho, alho-poró e cebola.