Com 2,5 mil vagas em MS, IBGE abre inscrições para contratar recenseador

Estão abertas as inscrições de processo seletivo para a contratação de recenseador. Em Mato Grosso do Sul, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai empregar 2.502 pessoas – 813 delas em Campo Grande – no trabalho de visitarem todos os domicílios do Estado e fazer a coleta de dados para o Censo Demográfico 2021.





Os empregos são temporários, inicialmente por três meses, e têm remuneração atrelada à produtividade, ou seja, ao número de domicílios visitados e de pessoas recenseadas.





No site do Censo é possível simular o salário do ocupante deste cargo. Quem trabalhar nesta função, também terá direito a 13º salário e às férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção.





O recenseador terá de aplicar um questionário com os moradores das residências. Não há horário de trabalho pré-determinado, mas a jornada de trabalho recomendada é de, no mínimo, 25 horas semanais.





Para se inscrever, basta ter o Ensino Fundamental completo. As 181.898 vagas são para 5.300 municípios brasileiros e o local de trabalho deverá ser escolhido no momento da inscrição, que deve ser feita até 19 de março pela internet.





A taxa para se inscrever é de R$ 25,77 e a seleção será feita através de prova aplicada no dia 25 de abril.





Clique aqui para ler o edital completo ou aqui para ver o quadro geral de vagas.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza