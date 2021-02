Cinco pessoas ganham R$ 20 mil na Nota MS Premiada

Cinco pessoas ganharam o valor de R$ 20 mil na Nota MS Premiada em sorteio realizado no sábado (30). As dezenas sorteadas foram: 16 - 21 - 28 - 41 - 49 - 51. Outras 377 pessoas ganharam R$ 530,50.





Todos os meses são sorteados R$ 300 mil. Desse valor, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertam cinco.





Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras feitas em supermercados, farmácias, conveniências e restaurantes. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.





www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Após o sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês. É necessário conferir se foi contemplado no programa também é fácil, basta acessar o sitee digitar o número do CPF. Após o sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês.





O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado do sorteio, isso porque a data do registro interfere no pagamento.





Para receber o prêmio no dia 5, os ganhadores precisam fazer o cadastro até o dia 30 do mês anterior. Para que o pagamento seja feito no dia 20, é necessário que os dados estejam validados até o dia 15 do mesmo mês. Vale lembrar que caso os dias determinados não caiam em dia útil, o pagamento acontecerá no dia útil imediato.





ASSECOM





