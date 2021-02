CAPITAL| Presidente da Câmara recebe nove diretoras que apresentam demandas para educação no Município

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), recebeu na manhã desta quarta-feira (24), em seu gabinete na Casa de Leis, nove diretoras de Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e Escolas Municipais. Conforme detalhou o presidente, as diretoras apresentaram demandas para a educação na Capital e aproveitaram para solicitar serviços de melhorias nas unidades as quais pertencem.





“Fico feliz em receber essas verdadeiras guerreiras da educação que em meio aos novos tempos de Pandemia de Covid-19 tiveram que se adaptar para promover a educação com criatividade e de forma virtual. Vamos lutar para que consigamos incluir todos os profissionais da educação nas prioridades de vacinação. Essa decisão cabe ao Governo Federal através do Plano Nacional de Imunização, mas a Câmara Municipal da Capital é solidária a essa demanda, juntamente com toda bancada da educação. Também recebemos das diretoras pedidos de melhorias e manutenções na infraestrutura no entorno e nos prédios das escolas e Emeis”, detalhou Carlão.





Participaram da reunião as diretoras: Nahlu dos Santos (Emei Nilda de Almeida Coelho - Vida Nova III), Josiane Aparecida Stalschimidt (Emei Athenas Sá Carvalho - Jardim Imperial), Maria Kátia Miranda (Escola Agrícola Gov. Arnaldo Estevão de Figueiredo - Zona Rural), Sueli Veloso de Oliveira Paganotti (Emei Ramza Bedoglin Domingos - Parque do Sol), Narah Rigon (E. M. Bernardo Franco Bais), Adélia Luiz (Emei Base Aérea), Gisléia Aparecida Nantes (Emei Profa. Adriana Nogueira - Jd. Presidente), Edna de Lima Cedrão Paz (Emei Campo Verde) e Mônica da Silva Passos Amaral (Emei Jasmim Ibrahim Bacha - Nova Lima).









Por: Janaina Gaspar