BATAGUASSU| Saúde inicia cadastro para estabelecimentos particulares que prestam assistência à saúde agendarem imunização contra Covid-19 no município

A partir de terça-feira, dia 2 de fevereiro, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde estará recebendo o cadastro do elenco de estabelecimentos particulares que prestam assistência à saúde no município para agendamento da vacinação contra a Covid-19, conforme a disponibilidade de doses encaminhadas pelo Governo Estado.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos Nascimento, os profissionais dos referidos estabelecimentos fazem parte dos grupos prioritários referenciados pelo Plano Nacional de Imunização (trabalhadores da área da saúde).





Nascimento explica que o formulário para preenchimento do elenco já está disponível no site da Prefeitura ( www.bataguassu.ms.gov.br ), através do link https://www.bataguassu.ms.gov.br/paginas/formulario . Caberá a cada empresa imprimir o formulário, preenchê-lo e levá-lo posteriormente até a sede da Secretaria Municipal de Saúde (recepção) para a realização de protocolo.





É alertado que os estabelecimentos serão responsáveis pelas informações prestadas ao município no ato do cadastramento a respeito do quantitativo de profissionais a serem imunizados, cabendo as empresas todas as responsabilidades civil e criminal diante de falsas informações prestadas.





A vacinação, por sua vez, será realizada em data e local a ser divulgado posteriormente, a partir das 18 horas (horário de Brasília), em horário estendido.





Os atendimentos serão feitos por meio de agendamento prévio, levando em consideração a ordem de entrega dos formulários preenchidos e assinados. "É importante frisar que esse é apenas um cadastramento. Só iremos fazer a imunização conforme a chegada das doses da vacina", observa o secretário.





