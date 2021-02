BATAGUASSU| Prefeitura e Senai-MS se reúnem para tratar sobre parceria com foco na qualificação profissional

Em sequências as tratativas em busca de parcerias para a oferta de capacitação profissional voltada a população de Bataguassu, o prefeito Akira Otsubo (MDB) recebeu ontem, dia 2 de fevereiro, no período da manhã, a visita do gerente do Senai-MS de Três Lagoas, Rodrigo Bastos.





O encontro teve como objetivo discutir sobre a formatação de cursos nas áreas de costura industrial/vestuário; e de alimentação com foco nos frigoríficos locais.





Akira comentou que Bataguassu está em fase de expansão de empresas como, por exemplo, a retomada da fábrica de hambúrguer, investimento da empresa Marfrig, que deve gerar em torno de 200 empregos diretos e que atenderá entre outros fornecedores redes como o McDonald’s.





"Temos o compromisso de gerar novos postos de trabalho e a expectativa de oportunizar maior desenvolvimento para o município. Precisamos, no entanto, capacitar a mão de obra local para atender esses empresários", ressaltou o prefeito, que esteve recentemente na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), em Campo Grande, em audiência com Robson Del Casale, chefe de gabinete do presidente da Fiems, Sérgio Longen, para abordar o interesse em parceria para a qualificação profissional dos trabalhadores bataguassuenses.





O gerente do Senai - MS destacou na reunião a importância do município criar uma cultura industrial voltada as novas gerações e expôs ainda que a Fiems pode atender a demanda da cidade desenhando cursos específicos levando em consideração as peculiaridades de Bataguassu. Uma nova agenda para abordar o tema agora com os representantes das empresas Regina Festas e Marfrig e discutir sobre os cursos deve ser realizada nos próximos dias.





O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel, que acompanhou a reunião, destacou que Bataguassu fica localizada em um ponto estratégico e tem atraído empresas com interesse em investir no município. "Bataguassu é uma cidade de logística favorável, que faz divisa com o Estado de São Paulo, rota para o escoamento de produção. O objetivo é estimular a geração de emprego e renda".









ASSECOM