BATAGUASSU| Prefeitura cancela Carnaval 2021

Tradicional evento festivo ocorreria entre os dias 12 a 16 de fevereiro

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, por meio do Núcleo Municipal de Turismo comunica a população o cancelamento das festividades alusivas ao Carnaval 2021 (popular Batafolia) devido a pandemia da Covid-19. O tradicional evento festivo ocorreria entre os dias 12 a 16 de fevereiro.





De acordo com Mario, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a decisão foi tomada com base nas determinações do Decreto Municipal nº 048/2021, de 22 de janeiro de 2021, em vigência, que proíbe a realização de eventos culturais, esportivos e de lazer. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas. "Estamos em um momento de emergência sanitária devido a pandemia. O Carnaval é uma festa popular que sempre reúne muitos foliões e não haveria como realizar tal atividade neste momento", esclarece.





Mario observa que o município também não dará autorização para a realização de qualquer outro tipo de evento carnavalesco particular e nem mesmo concederá recursos públicos para custear atividades relacionadas a festividade.









