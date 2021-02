BATAGUASSU| Prefeitura amplia vacinação contra Covid-19 e imunizará idosos acima de 80 anos

A partir desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde está ampliando a imunização contra a Covid-19 no município.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos Nascimento, com a chegada de mais 60 doses da vacina enviadas pelo Governo do Estado na última sexta-feira (29/01), o município passa a imunizar idosos acima de 80 anos.





Nascimento explica que serão priorizados nesta etapa idosos acamados, ou seja, idosos que possuem dificuldade de se locomoverem até a unidade de saúde, conforme Resolução Estadual.





A Resolução determina ainda que do quantitativo de doses enviadas [60 doses], 80% devem ser destinadas para a imunização de idosos e 20% das doses devem ser destinadas para trabalhadores da saúde (48 idosos e 12 para trabalhadores de saúde). "Nossas unidades de saúde já realizaram um levantamento desses idosos por área com a referida idade. Iremos imunizar esse público-alvo com maior necessidade neste primeiro momento casa a casa", comenta.





O secretário destaca que só serão imunizados aqueles idosos que comprovarem serem domiciliados em Bataguassu mediante também a apresentação obrigatória do Cartão SUS. "É de extrema importância nesse momento o registro na unidade de saúde, sendo que todo o contato será feito via posto de saúde", observa ele.





Com base em dados do Ministério da Saúde, a estimativa é que sejam enviadas para Bataguassu, 312 doses para atender idosos com essa faixa etária (80 anos ou mais).





Geison lembra que simultaneamente ao atendimento aos idosos, a campanha de vacinação terá sequência imunizando o restante dos trabalhadores da saúde.





