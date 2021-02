BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo recebe representantes do Sebrae-MS

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu na última terça-feira, dia 2 de fevereiro, no gabinete municipal, a visita da gerente do Sebrae/MS Regional Costa Leste, Josi Signori.





A vinda teve como objetivo apresentar os serviços oferecidos pela entidade e propor parcerias para cursos, oficinas e demais ações que possam ser feitas no município, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento local.





Josi comentou com o prefeito a respeito do atendimento da Sala do Empreendedor, espaço destinado para orientações aos Microempreendedores Individuais no município que permanece em funcionamento na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e salientou que Bataguassu já participou de projetos do Sebrae-MS em anos anteriores, inclusive, com a participação da Associação Empresarial de Bataguassu (Aciaba).





Akira, por sua vez, disse que o município está fomentando ações que possam qualificar a mão de obra local, visando a geração de emprego e renda; e frisou que estudará a respeito da parceria.





Participaram da reunião, a analista técnica do Sebrae/MS de Três Lagoas, Ana Flávia Arrais e o secretário Mario, gestor da pasta de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

ASSECOM