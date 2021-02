Após pedido do deputado Evander Vendramini, Escola 2 de Setembro de Ladário terá cursos técnicos

A Secretaria de Estado de Educação autorizou o funcionamento de cursos técnicos e profissionalizantes na Escola Estadual 2 de Setembro, no município de Ladário. A solicitação para implantação dessa modalidade de ensino foi feita pelo deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) em outubro do ano passado.





O curso autorizado pela SED é o de Ensino Médio com Qualificação Profissional – Itinerário Formativo em Administração – Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. Para a professora Ana, que fez a solicitação ao parlamentar, os cursos farão a diferença na vida dos alunos. “É um sonho que se tornou realidade para uma comunidade que há muito tempo anseia por cursos de qualificação profissional. Parte dessa conquista se deve ao deputado Evander Vendramini, que não mediu esforços para reivindicar junto à Secretaria de Educação”, declarou a professora.





Evander lembrou que a escola já possui toda a infraestrutura para abrigar cursos técnicos, mas ainda não havia sido incluída no quadro de escolas que oferecem essa modalidade. “Ladário não possui centro de ensino estadual com cursos de qualificação técnica ou profissionalizante. Oferecer esses cursos dará oportunidade à população ladarense para ter seu próprio negócio ou poder se incluir no mercado de trabalho com mais qualificação”, ressaltou.





Por: Adriana Viana