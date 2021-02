AMPLA VISÃO| Para os políticos sair de cena é a hora dolorosa

FOLCLORE: Presidente Jânio Quadros e seus bilhetinhos. Certa vez ele usou o telex do gabinete para enviar um ‘memorando’ a um de seus ministros, recebendo a seguinte resposta: “Prezado colega, não há mais ninguém aqui”. Incontinente Jânio respondeu: “Obrigado, colega, Jânio Quadros”. E do outro lado alguém arrematou com fina ironia: “De nada, às ordens. John Kennedy...”.





1-ASSEMBLEIA: Deputado Lucas de Lima (SOL); autor de projeto priorizando a tramitação dos procedimentos investigatórios de crimes contra crianças e adolescentes. Deputado capitão Contar (PSL); repudiou a falsa imunização do Covid por agentes públicos; pede maior divulgação dos gastos do Fundersul e reforçou as normas contra a corrupção. Deputado Marçal Filho; atento a obra da rua Cel. Ponciano em Dourados e liberação de recursos para a saúde douradense; propõe campanha de prevenção do desaparecimento de crianças e adolescentes.





OPINIÃO: Mesmo após o desastre nas urnas em 2020, inclusive na capital, o deputado Marcio Fernandes acredita que o MDB será influente em 2022. Na análise do escudeiro fiel de Puccinelli também não são levados em conta inclusive a idade e o desgaste do ex-governador emedebista pelas suas prisões e escândalos que renderam manchetes.





O DEPUTADO mira talvez para o próprio umbigo da reeleição, ignorando a perda de espaço do MDB em todos os níveis de representação. Além do mais houve o natural envelhecimento das lideranças atingidas pelo peso dos janeiros – temerosas da pandemia, alimentada nos abraços e aglomerações imprescindíveis na política.





HERÁCLITO lembrava que ‘nada é permanente, exceto a mudança’. O ex-ministro Carlos Marun por exemplo, próximo de completar 60 anos, estaria refazendo os planos de vida e elegendo novas prioridades. Feliz com a qualidade de vida atual, não estaria disposto a participar como candidato das eleições de 2022. Sem substituto à altura.





2-ASSEMBLEIA: Deputado Paulo Corrêa (PSDB): lançou obra com 320 leis de datas comemorativas de MS; ajudou na aprovação do fura fila da vacinação; pediu apoio para priorizar a vacinação dos profissionais da educação. Deputado Evander Vendramini (PP): Pediu ao Denit a manutenção imediata da BR 262; esteve na Agesul tratando do asfaltamento do trecho entre a BR-267 e o distrito de Porto Esperança.





REPOSIÇÃO: Também na política é preciso ter gente preparada no banco de reservas para a natural substituição por motivos diversos. Aliás, isso parece ser um problema comum aos demais partidos – em todos os níveis. O noticiário mostra que os caciques praticamente são os mesmos de 20 anos atrás. E eles não querem largar o osso.





REJEIÇÃO: Os números dela são oceânicos nas pesquisas realizadas e não divulgadas – por motivos óbvios. Os políticos contratantes rejeitados, argumentam que a iniciativa teria o condão de avaliar a reação e postura da opinião pública e do eleitorado face aos cenários nacional/local. Pelos resultados até aqui - muitos devem “recolher os flaps”





O DESAPEGO do poder é para poucos! O papa Bento XVI é um raro exemplo de sair de cena por inconformismo. Desapegar, sair do palco iluminado é o ato que exige coragem na vida de desafios, vitórias e percalços. O ex-presidente Getúlio Vargas optou pela forma trágica e pagou caro. Tancredo Neves escondeu e aguentou até onde pode para chegar ao poder. Deu no que deu.





OS POLÍTICOS se agarram ao poder como os marinheiros abraçam o mastro do barco na tempestade. Movidos pelo combustível da vaidade estão sempre esperançosos na vitória – que às vezes lembra a ‘Vitória de Pirro’, cujas perdas são maiores do que os ganhos. Muitos deles que se negam a sair de cena, acabam enxotados pelo eleitor.





3-ASSEMBLEIA: Deputado Gerson Claro (PP); eleito presidente da CCJR , requer centro esportivo completo em assentamentos de Sidrolândia. Deputado Lídio Lopes (PATRI): assinou termo na Agesul para compra de produtos da agricultura familiar de Eldorado.; pediu investimentos na infraestrutura de Paraíso das Águas e Eldorado. Deputada Mara Caseiro (PSDB): visitou obras da rodovia -295; foi ao governo para reforçar a campanha anti-Covid em Naviraí; pede manutenção da rede elétrica dos assentamentos em Itaquiraí. Deputado José C. Barbosa (PSDB): Voltou a defender a duplicação da rodovia MS 156; atuou para liberação de verbas para a saúde de Dourados; pede campanha oficial de prevenção de queimaduras no uso de álcool gel.





BICADAS: O monopólio do mando no ninho tucano nacional também impressiona. O ex-presidente Fernando H. Cardoso, ex-governador Geraldo Alckmin, deputado Aécio Neves e o senador Tasso Jereissati atentos a concorrência doméstica. O governador paulista João Dória (PSDB), apesar da sua cruzada vitoriosa das vacinas é boicotado no projeto de sua candidatura presidencial.





ESPAÇO: É o que todos os políticos desejam. O ex-ministro Luiz H. Mandetta parece desconfortável no DEM, mas continua sem rumo. Segundo pesquisas, suas críticas ao presidente Bolsonaro e as relações com políticos adversários do Palácio do Planalto não aumentaram seu cacife no Estado onde o partido tem na ministra Tereza Cristina a figura maior.





EM ALTA: Embora exercendo um cargo de responsabilidade, onde as vezes podem desaguam interesses conflitantes, o presidente Iran Coelho das Neves tem conseguido ser unanimidade no Tribunal de Contas do Estado. Estilo simples, ponderado, de boa formação moral e profissional, tem qualidade rara de ouvir primeiro. Muito bom!





4-ASSEMBLEIA: Deputado cabo Almi (PT): pede prioridade na vacinação dos trabalhadores da educação; defende a imunização dos agentes funerários contra o Covid; pede ajuda financeira ao pessoal do setor cultural. Deputado Zé Teixeira (DEM): excelente atuação entre os produtores rurais e os órgãos do governo que cuidam da manutenção das rodovias com vistas a safra. Deputado Antônio Vaz (REP): Presidente da Comissão de Saúde, autor do projeto pedindo prazo indeterminado de validade aos atestados de Transtorno do Aspecto Autista. Deputado Neno Razuk (PTB); reunido com prefeitos e vereadores de 6 cidades para ouvir as demandas e leva-las ao Governo. Um deputado com larga penetração no interior.





O NOVO? O apresentador Luciano Huck se diz anti-Bolsonaro e anti-PT, acena aos liberais mas se afina com a esquerda em varias pautas. Sem identidade partidária quer agradar os dois lados. Não pode ser comparado com o então candidato Fernando C. de Mello. Mas fora do ar, a Globo vai encampar sua candidatura de liberal e progressista?





DISTINÇÃO: Popularidade não gera credibilidade necessariamente. O eleitor não gosta de candidato indeciso, tipo bom moço, sem um discurso marcante e posições definidas que exigem coragem e determinação. Um exemplo: senhoras que viam em Geraldo Alckmin o modelo exemplar de genro acabaram não votando nele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa!





CAFÉ AMIGO com o deputado Lídio Lopes, otimista com seu partido ‘Patriotas’ que pode receber a filiação do presidente Bolsonaro. Hoje o partido tem aqui 2 prefeitos e 31 vereadores em 22 cidades – além da vice prefeita Adriane Lopes da capital. Lídio é articulado, presidiu a CCJR da Assembleia e faz parte da base do Governo Estadual.





No facebook: Momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca e o outro ensina.





***