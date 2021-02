ALEMS| Parlamentares devem apreciar duas propostas na Ordem do Dia desta terça-feira (9)

Previsto para segunda discussão, o Projeto de Lei 48 de 2020 altera a Lei Estadual 1.627 , de 24 de novembro de 1995, que criou o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (SEDC). De acordo com a proposta, a intenção é promover ajustes no texto da norma, para contemplar as mais recentes modificações estabelecidas no contexto normativo. De autoria do Poder Executivo, o projeto conta com pareceres favoráveis da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor.