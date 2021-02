Agentes funerários precisam de vacina contra Covid-19 urgente

Por iniciativa do deputado estadual Cabo Almi (PT), foi encaminhado na sessão virtual de hoje (18), da Assembleia Legislativa, expediente ao Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, para juntamente com os secretários de saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul, façam a inclusão, de forma prioritária nas próxima fase do processo de vacinação (imunização contra Covid-19), dos agentes funerários, das equipes de sepultadores e trabalhadores que atuam na limpeza dos postos de saúde e hospitais, sejam eles municipais ou do Estado. Reforçando ainda, necessidade de distribuição de material de proteção para uso individual com as especificações adequadas para utilização por estes trabalhadores.





O parlamentar assegurou que vem acompanhado atentamente as notícias de enfrentamento à pandemia em todo Estado e, vê a necessidade de uma ação conjunta com os secretários municipais para que se possa proteger a todos que, em razão de seus ofícios, estão expostos e podem ser infectados.





Registro ainda que o Brasil possui capacidade de vacinação em massa, como outrora ocorrido no enfrentamento da gripe influenza há 10 anos. Portanto, devemos realizar ações coordenadas, bem como requerer que o Governo Federal realize aquisições de vacinas o mais urgente possível e em quantidade suficiente para atender toda a população do nosso Estado. Agindo dessa maneira, estará cumprindo seu dever e protegendo a vida dos seus cidadãos, concluiu Cabo Almi.





ASSECOM