Aegea e Sanesul assinam contrato de parceria público-privada para o tratamento e coleta de esgoto em 68 municípios de Mato Grosso do Sul

A estimativa de investimento é de R$ 1 bilhão em obras, nos 30 anos de concessão, beneficiando mais de 1,7 milhão de pessoas

A Aegea Saneamento assinou, nesta sexta-feira, 05 de fevereiro, o contrato de Parceria Público-Privada (PPP) com a Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul) que concretiza a vitória da empresa no leilão promovido em outubro de 2020 e contempla a concessão administrativa para a execução de obras de infraestrutura em esgotamento sanitário, melhorias, manutenção e operação dos sistemas em 68 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.





A parceria público-privada prevê a universalização do sistema de esgoto nos primeiros dez anos e irá beneficiar mais de 1,7 milhão de pessoas. A estimativa de investimento é de R$ 1 bilhão em obras, nos 30 anos de contrato, sendo R$ 800 milhões investidos na primeira década. Entre os investimentos previstos estão a implantação da rede de esgoto e estações de tratamento. A Aegea irá operar na região por meio da concessionária Ambiental MS Pantanal.

“O início das operações da PPP com a Sanesul reforça o compromisso da Aegea com seu propósito de promover vidas mais dignas e saudáveis e sua trajetória de expansão a partir de um modelo de negócio focado em aspectos como investimentos estratégicos e eficiência operacional. Acreditamos que parcerias entre o poder público e a iniciativa privada é parte essencial para diminuir o déficit do saneamento no Brasil. Hoje já atuamos em Campo Grande, capital do estado, onde conquistamos mudanças significativas. Este novo passo demonstra que oferecemos soluções viáveis para todos os tamanhos de cidades, grandes, médias ou pequenas.” afirma Radamés Casseb, diretor-presidente da Aegea Saneamento.





A assinatura do contrato foi realizada na sede da Sanesul, em Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul, e contou a presença do governador do estado, Reinaldo Azambuja, do presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr e de outros executivos da Aegea Saneamento. O evento foi realizado respeitando as orientações das autoridades brasileiras e da Organização Mundial da Saúde para o enfrentamento ao coronavírus.





“Este momento é de vanguarda e de compromisso social com as famílias, buscando qualidade de vida e saúde para a população. Estamos estabelecendo um novo marco com os municípios de Mato Grosso do Sul e não tenho dúvidas que vamos avançar”, destacou o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr.





“O grande legado desta parceria é a possibilidade de abreviar o tempo, podendo entregar mais ao estado em um curto espaço de tempo. Quem olha o projeto de saneamento verá que é voltado à qualidade de vida. É um marco extraordinário e com o objetivo de levar o esgotamento sanitário para os 68 municípios”, afirmou o governador do estado Reinaldo Azambuja.





Criada em 2010, a Aegea Saneamento registrou um crescimento exponencial e saltou de seis municípios atendidos para 57, em 2020. Com a conquista dos leilões de Cariacica (ES) e Sanesul (MS), em 2021, a empresa passará a atender 126 cidades, prestando serviços para mais de 11 milhões de pessoas. Esse crescimento só foi possível graças ao modelo de negócio da empresa, que tem como base eficiência operacional, cumprimento de metas e investimentos responsáveis, e o alinhamento aos princípios ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

ASSECOM