Volume de chuvas faz rio em Miranda atingir cota de emergência

Rio Miranda ©Saul Schramm

Depois do Distrito Aguas de Miranda, em Bonito, que atingiu o nível de emergência em 18 de janeiro, agora é a população de Miranda que recebe o alerta emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para o nível do rio que atingiu a cota de emergência de 700 cm na manhã desta segunda-feira (25).





O aviso deixa as Defesas Civis estadual e municipal, bem como instituições e autoridades locais em alerta para o monitoramento e possível acolhimento de famílias que residem em áreas com risco de inundações.





O nível dos rios Aquidauana e Taquari no município de Aquidauana e Coxim, permanecem em situação de alerta. Na medição atualizada na manhã desta segunda-feira (25), Coxim está em 426 cm, bem próxima ao nível de emergência que é de 500 cm. Já em Aquidauana, a atualização mostra cota de 641 cm, enquanto o nível de emergência é de 800 cm.





Observações do Boletim emitido pela Sala de Situação do Imasul apontam que a estação Mt-738 (Distrito Aguas de Miranda), no Rio Miranda, atingiu o pico de 989 cm no dia 22/01; Aquidauana o pico de 781 cm em 22/01 e Coxim o pico de 461 em 20/01/2021.





Confira aqui o Boletim d Sala de Situação.





Avisos à população





A Defesa Civil orienta, que as pessoas que residam em áreas de risco, permaneçam em estado de alerta e acompanhem diariamente a previsão do tempo.





O cadastro no serviço de SMS da Defesa Civil para receber alertas e avisos é gratuito. Basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP da residência. Feito o cadastro, o telefone e o endereço serão incluídos automaticamente na lista de envio dos alertas de possíveis fenômenos adversos de tempo.









Por: Mireli Obando





