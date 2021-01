Vacina contra a Covid-19 deve chegar às 13 horas desta segunda-feira em Mato Grosso do Sul

As 158 mil doses chegarão em avião da Força Aérea Brasileira em Campo Grande, distribuição para os municípios começará amanhã (19)

Secretário Geraldo Resende em São Paulo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo ©Divulgação

A previsão da Força Aérea Brasileira (FAB) é que a vacina contra o coronavírus chegue às 13 horas desta segunda-feira (18) em Mato Grosso do Sul.





Inicialmente, a programação era de que a vacina chegasse ainda nesta manhã, mas evento realizado no Aeroporto de Guarulhos atrasou a agenda.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), serão 158 mil doses da vacina distribuídas para todo o Estado. No domingo, o Governo do Estado informou que seriam 97 mil doses, nesta segunda-feira, porém, o Ministério da Saúde confirmou mais 61 mil.





Serão 97 mil para a população indígena de Mato Grosso do Sul e 61 760 para a população do grupo de risco.





O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, embarcou em aeronave da FAB na noite de ontem (17) com destino a São Paulo para buscar as doses da Coronavac, imunizante fruto de parceria entre a Sinovac, da China, e o Instituto Butantan.





"Já estou no depósito onde vou retirar daqui a pouco as vacinas destinadas a Mato Grosso do Sul. Na certeza a vitória, ciência acima de tudo, graças a Deus", disse Resende em vídeo publicado nesta manhã.





"Momento de muita emoção e ansiedade. Nós, secretários, governadores e prefeitos aguardam com muita ansiedade e expectativa para levar as vacinas, para que hoje mesmo, às 17 horas, façamos uma imunização simbólica no Estado e a partir de amanhã comecemos a vacinar nossa gente", ressaltou.





Ainda segundo a SES, a distribuição das doses para os municípios deve começar às 7 horas de terça-feira (19). A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) afirmou que detalhes sobre o início da vacinação em Campo Grande também só serão divulgados amanhã.





Ainda hoje, às 11h30, acontece simulação das ações de destruição da vacina contra Covid-19 para os municípios do interior, na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve). O teste será realizado para alinhamento das equipes de segurança e da saúde seguindo o plano estadual de destruição da vacina.





Logística





O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello disse em coletiva de imprensa realizada ontem no Rio de Janeiro, que a distribuição das vacinas será realizada por aviões, além de uma frota de 100 caminhões de cargas refrigeradas. "Até o final de janeiro aumentarão em mais 50".





Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite. Está sendo distribuído para todo o Brasil cerca de 4,6 milhões de doses da Coronavac.





A distribuição começou depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no domingo o uso emergencial de 6 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em pareceria com a Sinovac.





Gabrielle Tavares, Naiane Mesquita