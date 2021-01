SENADO FEDERAL| Cúpula do MDB entra na articulação por voto em Simone Tebet

Os medalhões do MDB no Senado não estão dispostos a perder, mais uma vez, o comando da casa para o Democratas de Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Após lançarem o nome de Simone Tebet na semana passada, os principais nomes da bancada estão trabalhando ativamente pela candidatura da senadora, incluindo o líder da sigla, Eduardo Braga, que pretendia ele próprio ser o candidato à presidência da casa, mas não houve consenso dentro da legenda.





Renan Calheiros, derrotado por Alcolumbre em 2019, e Fernando Bezerra, líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, também passaram a se empenhar nos bastidores para conquistar o voto de senadores que ainda estão indecisos sobre quem deve comandar a casa a partir de fevereiro. O movimento, segundo os cabos eleitorais de Tebet, indica que a candidatura está sendo tratada com seriedade pelo MDB, que também mobilizou filiados para a campanha.





Uma exceção é o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, que ainda não deu um sinal claro sobre seu voto para a presidência do Senado. Ele vem sendo uma incógnita para o próprio partido. Próximo de Davi Alcolumbre, Gomes participou do lançamento da candidatura de Tebet, na semana passada.





Na quarta-feira, 18, Tebet realizará um evento com personalidades da sociedade civil e do meio empresarial. A senadora do Mato Grosso do Sul espera contar com o apoio de movimentos cívicos para conquistar votos.