Sebrae começa o ano com oficinas gratuitas para negócios

Cursos mostram como utilizar ferramentas Google Meu Negócio, Instagram e WhatsApp Business para aumentar vendas

Inscrições devem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae

O Sebrae/MS inicia o ano com as oficinas do programa Sebrae Descomplica, que mostra aos empreendedores como utilizar as ferramentas Google Meu Negócio, Instagram e WhatsApp Business para aumentar as vendas. As oficinas sobre cada aplicativo acontecem respectivamente nos dias 14, 18 e 20 de janeiro, de 9h às 18h, e as inscrições são gratuitas.





A solução Sebrae Descomplica tem o objetivo de ensinar ao empresário técnicas de usabilidade do aplicativo para os seus negócios. Por meio de e-books, passo a passos e orientações on-line pelo WhatsApp o empreendedor será capaz de alcançar maior engajamento e relacionamento com o seu cliente.





“Teremos um consultor especializado, que além de dar dicas e ensinar como essas ferramentas funcionam, irá desenvolver um conteúdo especial e personalizado. O Sebrae Descomplica é desenvolvido para todos os empresários que precisam de uma ajuda nessas ferramentas, sabendo ou não já utilizá-las, pois será mostrado o passo a passo para a melhor configuração, junto com as dicas mais atuais do mercado”, explica o analista do Sebrae/MS, Leandro Passos.





Como se inscrever





As inscrições devem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae , onde também está disponível a programação completa das oficinas. Mais informações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 570 0800.





