Sebrae abre processos seletivos com vagas na Capital e interior

São dois editais, sendo um para Pessoas com Deficiência. Salários chegam a R$ 4.802,92

O Sebrae/MS está com dois processos seletivos abertos para preencher vagas na Capital e em mais quatro municípios do interior do estado. O primeiro disponibiliza 25 vagas para Analista I, com inscrições até 25 de janeiro. Já o segundo oferta duas vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), com inscrições até 22 de janeiro. Os interessados devem se inscrever no site www.fapetec.org , onde está disponível o comunicado completo.





No caso de Analista I, em Campo Grande, são 17 vagas para atuar em processos de políticas públicas, gestão de convênios, orientação a empresa e empreendedores sobre produtos digitais (Living Lab), gestão de design de produto e soluções, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de relacionamento interno/endomarketing, gestão de relacionamento com o cliente, gestão de marketing digital, gestão financeira e contábil.





Já nos escritórios regionais da instituição, são oito vagas, distribuídas em: Dourados, com três oportunidades para o processo de gestão e relacionamento com o cliente; Coxim, com uma vaga para gestão e relacionamento com o cliente; Bonito, com uma para gestão de portal de ecoturismo e uma para gestão e relacionamento com o cliente; e em Três Lagoas, são duas vagas para gestão e relacionamento com o cliente.





O salário para o cargo é de R$ 4.802,92. Podem participar profissionais de diversas áreas, como Administração, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação Social, Design, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Relações Internacionais, Ciências Políticas, além das vagas destinadas aos profissionais com formação universitária completa em qualquer área, desde que reconhecidas pelo Ministério da Educação.





Por conta da pandemia de Covid-19, a seleção será realizada apenas de forma remota. O processo se dará em cinco etapas: Análise curricular, de caráter eliminatório; Avaliação de Conhecimentos – prova objetiva, Avaliação Prática (pitch) e Análise Documental, as três de caráter eliminatório e classificatório; e por fim, Entrevista Individual por Competências, que será apenas classificatória.





Vagas para PCD





As duas vagas disponíveis para Pessoas com Deficiência são para o cargo de Assistente Nível II, na sede da empresa em Campo Grande. Podem participar profissionais com Ensino Médio completo. O salário é de R$ 2.798,06.





Neste processo seletivo, a seleção se dará em quatro etapas: Análise curricular e documental, de caráter eliminatório; Avaliação de Conhecimentos – prova discursiva e Entrevista Individual por Competências, as duas de caráter Classificatório; e Perícia Médica, de caráter eliminatório.





Uma das melhores empresas do país





O Sebrae/MS está entre as 150 melhores empresas do país no guia da Revista VOCÊ S/A, divulgado em 2018. O levantamento analisou as práticas de recursos humanos e o clima organizacional de companhias de todo o Brasil, que se inscreveram para participar do ranking.

