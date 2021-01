Quinze apostas de MS fizeram a quina da Mega da Virada; 4 foram na Capital

Apostas que dividiram o prêmio principal, de R$ 325 milhões, foram feitas na internet e em lotérica no SE

Caixa fez o sorteio nesta noite de quinta

O sorteio da Mega da Virada na noite de quinta-feira (31) não deixou nenhum sul-mato-grossense milionário, mas trouxe um dinheiro extra para muitos. Na quina, pelo menos 15 pessoas vão entrar com uma dinheiro a mais no bolso em 2021. Destes sortudos, quatro são de Campo Grande e outros quatro de Três Lagoas.





No caso da Capital, foram três apostas simples, que renderam cada uma R$ 48.978,81. Elas foram realizadas na Dallas Loterias, lotérica Paraíso da Sorte II e Pé Quente. Já na lotérica Santo Antônio, foi realizado um bolão com 10 cotas, de sete números, rendendo então um prêmio total de R$ 97.957,60 (duas quinas).





Três Lagoas repetiu a situação de Campo Grande, com três vencedores simples e um bolão de oito números com 34 cotas, que levou R$ 146.936,10 (três quinas), na lotérica Boa Sorte. Outro bolão vencedor, com R$ 146 mil, aconteceu em Caarapó.





O maior prêmio da quina em Mato Grosso do Sul veio de bolão em Ponta Porã, onde as apostas feitas na lotérica Boa Sorte renderam quatro quinas, ou seja, R$ 195.915,24. Mais duas apostas simples na lotérica Pé Quente levaram R$ 48,9 mil.





Novo Horizonte do Sul, com uma aposta simples, Dourados, com duas apostas simples, fecham a lista de ganhadores da quina em Mato Grosso do Sul nesse último dia do ano de 2020, conforme publicação feito pela Caixa Econômica Federal.





Ainda segundo a Caixa, 1.384 apostas em todo o país acertaram os seis números sorteados (17, 20, 22, 35, 41 e 42). Já outras 105.342 apostas e fizeram a quadra - tendo direito a R$ 919,27 cada uma delas. Em Mato Grosso do Sul, a quadra foi acertada por 1.079 apostas, sendo 421 realizadas em Campo Grande.





Por Nyelder Rodrigues