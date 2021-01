Prorrogado por mais 15 dias o toque de recolher no MS

Continua proibida em todo o Mato Grosso do Sul a circulação de pessoas no período das 22h às 5h, exceto é claro, em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável. A decisão de prorrogar o toque de recolher nos 79 municípios, segue as recomendações do PROSSEGUIR como forma de prevenir a proliferação do coronavírus.





A medida, válida por mais 15 dias a partir desta segunda-feira, 25 de janeiro, vale para todo o Estado, mas não impede que os municípios fixem toque de recolher com horários ainda mais rigorosos.





A fiscalização do cumprimento da medida será feita pela Polícia Militar Estadual, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Vigilância Sanitária Estadual, contando com o apoio das Guardas Municipais e das Vigilâncias Sanitárias Municipais.









Por: Katiuscia Fernandes