Prefeitos abrem novos mandatos elegendo presidentes de consórcios de municípios

Nelson Cintra vai presidir consórcio de municípios das regiões dos Rios Miranda e Apa; outras entidades já elegeram seus novos colegiados

Cintra assumiu a presidência do Cidema ©DIVULGAÇÃO

O Cidema (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento das Bacias dos Rios Miranda e Apa) elegeu o prefeito Nelson Cintra (PSDB), de Porto Murtinho – a 443 km de Campo Grande– como seu novo presidente. A votação ocorreu na sexta-feira (29), durante eleição na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul que elegeu Valdir Junior (PSDB, Nioaque) novo presidente da entidade.





Trata-se de mais uma associação regional de municípios a trocar sua diretoria colegiada por conta das Eleições 2020, quando muitos dos gestores encerraram o seu segundo mandato ou não obtiveram a reeleição. Por meio dos consórcios, prefeitos tentam dialogar e encontrar soluções conjuntas para problemas comuns das cidades em diferentes setores.





No caso do Cidema, conforme a assessoria, a intenção é garantir à população dos 20 municípios consorciados melhores condições de vida e pleno direito à cidadania, por meio de intervenções na sociedade e na solução de questões ambientais, turísticas, culturais, tecnológicas, econômicas, de geração de emprego e renda e desenvolvimento territorial sustentável.





Cintra, eleito em 2020 para administrar Murtinho, substituirá o ex-prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB) Também integram o Cidema os municípios de Anastácio, Aquidauana, Antônio João, Bonito, Camapuã, Bodoquena, Corguinho, Corumbá, Ladário, Jaraguari, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Maracaju, Rio Negro, Ponta Porã, Caracol, Miranda, Rochedo e Sidrolândia.





“Tivemos uma reunião com os prefeitos do consórcio e temos certeza que a união de gestores pode ajudar muito mais, proporcionando melhor qualidade de vida à nossa população. Vamos começar do zero, usar todo potencial de trabalho junto aos parlamentares e Governo do Estado para fazer uma gestão diferenciada. Estou incumbido de fazer a diferença e tenho certeza que a melhor forma é por meio do cooperativismo”, declarou Cintra, que terá como vice Josmail Rodrigues (PSB, Bonito).





Kazuto Horii (MDB, Bodoquena) será o secretário-geral do Cidema, enquanto Clediane Areco Matzenbacher (DEM, Jardim) e Jair Scapini (PSDB, Guia Lopes) integram o Conselho Fiscal.

Conisul e Cointa também elegeram seus novos diretores





Outros consórcios intermunicipais já definiram seus comandos. O Conisul (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul) escolheu o prefeito reeleito de Sete Quedas, Francisco Pirolli (PSDB), como presidente, com Edinaldo Bandeira (PSDB, Amambai) como vice.





O Conisul se antecipou e realizou sua eleição ainda em 18 de dezembro do ano passado. O arranjo envolve ainda os municípios de Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos e Tacuru.





Já o Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari) votou em 2 de janeiro na sua nova direção colegiada, a ser presidida por Enelto Ramos da Silva (DEM, Sonora), tendo Cleverson Alves dos Santos (DEM, Costa Rica) como vice.





O Cointa conta com 12 municípios –também integram o grupo Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.