Prefeito de Ivinhema recebe alta da UTI

A assessoria ressalta que a fase mais crítica passou e ele ficará em isolamento domiciliar

Após dois dias na UTI (unidade de tratamento intensiva) com diagnóstico de covid-19, o prefeito de Ivinhema Juliano Ferro (DEM) recebeu alta e ficará em isolamento domiciliar, a noticia foi divulgada em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (22).





Internado na semana passada, o prefeito precisou ser transferido para UTI do Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina, na quarta-feira (20), com o quadro de febre e dificuldades respiratória





Em nota publicada no Facebook, a assessoria ressalta que a fase mais crítica do estado de saúde do prefeito, já passou, porém o mesmo segue debilitado e em repouso.





Vale ressaltar que quando o prefeito foi transferido para UTI, ele fez um apelo para a população dizendo que “Não é só uma gripezinha”, e pediu que a população do município de Ivinhema ficasse em casa e respeitasse o isolamento. Antes, no entanto, ele costumava minimizar os efeitos da doença.





Ivinhema já registrou 981 casos de coronavírus, conforme divulgado por boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde). Deste número, 16 pessoas morreram.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Beatriz Rodrigues