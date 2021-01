Prefeito de Aparecida do Taboado visita Fundação Chapadão visando parceria

Na manhã desta quarta-feira, 13 de janeiro, o Prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan visitou a Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul, para conhecer melhor a entidade e iniciar tratativas para uma futura parceria.





José Natan disse que tomou conhecimento do trabalho da Fundação Chapadão em seu município, através da parceria já existente com o Sindicato Rural e produtores rurais. A intenção do Prefeito Natan é firmar parceria com a Fundação Chapadão, ampliar as pesquisas e experimentos com soja em Aparecida do Taboado.





O Presidente da Fundação Chapadão, Ilton Henrichsen, o Diretor Executivo, André Piesanti e o Pesquisador Dr. Jefferson Luiz Anselmo recepcionaram o Prefeito José Natan e reforçaram o compromisso da entidade com o desenvolvimento de tecnologias e experimentos para implantação e difusão da cultura da soja fortalecendo o sistema Integração lavoura-pecuária, em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.





O Prefeito Natan disse que enviará um projeto de lei para a Câmara de Vereadores de seu município, prevendo a parceria com a Fundação Chapadão e incluirá nele a cedência de uma parte dos 10 alqueires de uma Escola Agrícola Municipal próxima da cidade, para o desenvolvimento do trabalho da Fundação Chapadão.





Informou o Prefeito que a escola está desativada há oito anos e a intensão é reativá-la. “Nossa Escola Agrícola conta com toda infraestrutura predial e outras necessárias para o seu funcionamento e com a participação da Fundação Chapadão será muito interessante tecnicamente para os alunos e para o desenvolvimento da cultura da soja”, disse o Prefeito.





Lembraram os participantes da reunião que o Município de Aparecida do Taboado está em uma posição geográfica privilegiada, na divisa com São Paulo e com solo adequado para o incremento da sojicultora, que deverá promover maior desenvolvimento econômico e social naquela região.





Na oportunidade, os diretores da Fundação Chapadão convidaram o Prefeito José Natan e sua equipe para participarem da TecnoAgro 2021, a ser realizada nos dias 10 e 11 de março.









ASSECOM