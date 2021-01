PANDEMIA| Mais de 30 mortes por coronavírus são registradas em apenas um dia no Estado

A pandemia continua registrando patamares expressivos de óbitos e novos casos confirmados da doença no Estado. É o que mostra, por exemplo, o boletim epidemiológico desta sexta-feira (22), com 31 mortes e 889 novos exames positivos em apenas 24 horas.





O relatório da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado mostra que, do início da pandemia até agora, foram registradas 2.771 mortes pela doença. “Para um estado como o nosso, é um número grande”, reforçou o titular da pasta, Geraldo Resende.





Nossa média móvel dos últimos 7 dias, eleva para 17,7 mortes/dia. Das vítimas de hoje, 11 eram de Campo Grande; já em Bataguassu, Corumbá, Dourados, Ladário e Naviraí contabilizaram 10 óbitos, sendo duas vítimas em cada cidade; em Amambai, Anastácio, Chapadão do Sul, Coxim, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Porto Murtinho, Terenos e Três Lagoas tiveram um óbito cada município.





Até o momento, o Estado tem 155.010 casos confirmados do vírus, sendo que deste total temos 11.988 pessoas em isolamento domiciliar, 541 hospitalizadas e 139.710 pessoas recuperadas.





Dos internados, 289 estão em leitos clínicos e 252 em leitos de UTI. Dos sul-mato-grossenses que estão nos leitos clínicos, 184 estão na rede pública e 105 na rede privada. Já os casos mais graves, que estão na UTI, 183 estão na rede pública e 69 na rede privada.





Na macrorregião de Campo Grande, a taxa de ocupação de leitos UTI/SUS é de 86%; em Dourados, de 70%; em Três Lagoas, de 54% e em Corumbá, de 71%.





Durante a live, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou sobre a transparência em relação à campanha de vacinação. “Queremos evitar no Estado, o fura-filas, vamos divulgar o quantitativo de doses de vacina distribuídas e os dados de imunização dessa primeira leva”, anunciou.





















Por: Ana Brito