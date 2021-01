PANDEMIA| Enfermeira de SP é a primeira a receber vacina contra covid no Brasil

Enfermeira recebeu primeira dose durante transmissão ao vivo minutos depois da aprovação da Anvisa pelo uso emergencial

Mônica recebeu a primeira dose neste domingo ©Rodrigo Rodrigues/G1

A primeira dose da vacina contra covid-19 foi aplicada já nesta domingo (17) em uma enfermeira da linha de frente no combate a doença, logo após a aprovação do uso emergencial pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Mônica Calazans, 54 anos, acompanhada pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória, recebeu a dose da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac, ao vivo durante transmissão pela Globo News.

Segundo o site O Globo, Mônica é diabética, obesa e hipertensa e trabalha na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é referência no tratamento de doenças infecciosas.

Mesmo ciente dos risco, Mônica se inscreve para trabalhar no hospital ainda em maio, quando a pandemia atingia alguns de seus maiores picos. E teve seu irmão caçula, um auxiliar de enfermagem de 44 anos, internado pela doença por 20 dias.

A enfermeira foi vacina já na tarde deste domingo, antes do pronunciamento do governador João Dória no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A dose foi aplicada pela colega enfermeira Jéssica Pires de Camargo, mestre de saúde.

Logo após a aplicação da dose ela ainda recebeu das mãos de Dória um selo com a frase “Estou vacinado pelo Butantan” e uma pulseira escrito “Eu me vacinei”.

Por Ana Paula Chuva

***