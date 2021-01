Novo salário mínimo gera expectativas em outros recebimentos

Aposentados e pensionistas do INSS também terão direito a reajuste nos recebimentos; saiba mais

Já está valendo o novo salário mínimo nacional que passou de R$1.045 para R$1.100. Esse aumento também reajusta os pagamentos vinculados ao seguro-desemprego, abono do PIS/Pasep e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).





A previsão inicial do Ministério da Economia era que o salário mínimo fosse de R$1.079. Depois, a projeção chegou a R$1.088 e, finalmente, ficou estabelecida em R$1.100. A mudança também impacta no recebimento da aposentadoria de, pelo menos, 70% dos brasileiros beneficiários da Previdência Social que são atendidos mensalmente.





Essa mudança acontece porque o valor do salário mínimo nacional impacta diretamente no piso de recebimento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Portanto, com o aumento no valor do salário mínimo, os beneficiários do INSS que ganham um salário mínimo devem ter um reajuste em torno de 4,10%..





Os reajustes anuais do salário mínimo são realizados pelo governo federal com base em análises de caixa e inflação do Brasil; sendo definido no início de todo ano por meio de uma Medida Provisória, e depende de aprovação do Congresso.





Reajuste diferenciado para parte dos aposentados





O reajuste de 4,10% no recebimento mensal da aposentadoria ou benefício do INSS, é destinado aos brasileiros que recebem do Instituto até um salário mínimo exato por mês. Pessoas que recebem mais que um salário mínimo têm reajuste diferenciado.





Mesmo que sejam poucos reais a mais na diferença dos recebimentos, para quem tem direito a mais de um salário mínimo, o reajuste é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Dessa forma, ao considerar o acumulado de 2020, o INPC tem alta de 3,93%, ou seja, bastante próximo aos 4,10% que inspiram o aumento do salário mínimo.





Contudo, é preciso lembrar que nos últimos 12 meses, o INPC cresceu 5,20%. Assim, se o ritmo for mantido, o reajuste será maior para pessoas que recebem mais de um salário mínimo. Geralmente, o mínimo e o piso do INSS tem um reajuste levemente maior que o INPC, mas o contrário também pode acontecer.





***