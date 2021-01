Meteorologia prevê mais chuva para esta quinta-feira (14)

O padrão climático de temperaturas elevadas e potencial para chuvas que podem ocorrer em forma de temporais em algumas áreas do País, deve se estender pelo menos até o final de semana.





Para Mato Grosso do Sul a previsão desta quinta-feira (14) é de chuvas abrangentes, especialmente no período da tarde e temperaturas agradáveis.





No começo do dia em algumas áreas o sol até aparece entre muitas nuvens dando a sensação de tempo abafado, mas haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia e a chuva pode vir acompanhada de raios e ventos fortes.





As temperaturas estarão mais amenas que ontem, e os termômetros podem registrar mínima de 22°C e máxima de 32°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 100% a 40%.





Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para Campo Grande e algumas cidades sul-mato-grossenses.

Campo Grande: Pancadas de chuva | 22°C a 27°C

Dourados: Pancadas de chuva | 22°C a 32°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva | 24°C a 31°C

Corumbá: Pancadas de chuva | 24°C a 32°C

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve aviso de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul nesta quinta. A mensagem válida até as 10h alerta para a possibilidade de acumulados entre 50 e 100 mm e ventos intensos entre 60 a 100 km/h. Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil possui um serviço gratuito que dispara uma mensagem de SMS com avisos relacionados a condições severas de tempo e clima para o CEP cadastrado. Quem quiser receber os alertas pode enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.









Por: Mireli Obando