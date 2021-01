Jovem perde controle de carro que cai no córrego Prosa em Campo Grande

Rapaz conduzia um Mitsubishi Lancer quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada

Local onde ocorreu o acidente ©DIVULGAÇÃO



Um jovem de 18 anos perdeu o controle da direção de um veículo que caiu no córrego Prosa na noite desta sexta-feira (29) em Campo Grande. O condutor não sofreu ferimentos e não precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros.





O rapaz conduzia um Mitsubishi Lancer, quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada da Ricardo Brandão entre as ruas Dom Ambrosina e Rua Francisco Levinda Ferreira, no sentido Câmara dos Vereadores – Centro, região do Bairro Chácara Cachoeira.





O carro chegou a colidir contra um poste de iluminação, nas margens do córrego, antes de cair do barranco de aproximadamente três metros do Prosa naquele trecho. Ele conta que perdeu o controle do veículo na curva e que galhos de árvores na pista contribuíram para o carro sair da via.





“Estava com cinto”, disse o condutor. O carro caiu tombado, com a porta do motorista para cima. O jovem conseguiu sair sozinho do veículo. Mesmo com as chuvas, o nível da água não estava alto no ponto onde ocorreu o acidente.





Os documentos do carro e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista estão em dia e ele não apresentava sinais de embriaguez, confirmou os militares. A BPtran (Batalhão de Trânsito) também foi acionado.





Por: Diego Alves