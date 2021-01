HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Descubra dotes culinários, inventando receitas na cozinha. Sabores exóticos e combinações improváveis farão sucesso com a família. Aproveite o sábado para curtir as coisas simples e gostosas da convivência íntima. Aumente a responsabilidade social e assuma sua parcela de contribuição na contenção da pandemia. Fique em casa e cultive hábitos saudáveis.





Touro - 21/04 a 20/05





Sábado gostoso e animado, na companhia dos filhos, ou de alguém especial. Jogos, atividade ao ar livre, criatividade e inspiração para novos projetos criarão um clima alegre, apesar das restrições impostas pela pandemia. A imaginação voará longe. Bom também para curtir a natureza num lugar isolado, ou falar com alguém de longe. Sintonia com a espiritualidade. Curta o momento no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Restaure suas energias, aquiete a mente e cuide de detalhes da casa. Sintonia profunda com a família e o amor criará um clima protetor. Curta momentos deliciosos de conforto e segurança no sossego do lar, ou faça um bate-e-volta num lugar bonito e inspirador. O sábado reforçará a conexão com a espiritualidade. Respeite a intuição e leia os sinais da vida. Você terá revelações.





Câncer - 21/06 a 21/07





Circule nas redes, troque mensagens com amigos e descubra novidades de trabalho. O sábado trará informações interessantes e aprendizado. O pensamento se voltará para questões essenciais. Hora de revalorizar a vida, aprofundar o olhar e investir no futuro. Caminhos se abrirão. Planeje mudança e aumente a sintonia com sua força interior. Novas amizades pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite o sábado para planejar o orçamento, fazer compras on-line e cuidar de quem você ama. Momento importante para firmar relações, ampliar trocas e fortalecer sua rede. Visão realista, percepção dos limites e posicionamento claro nos relacionamentos garantirão melhor convivência. Diminua expectativas e extraia o melhor de cada troca. Amizades especiais serão para toda vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Tome a iniciativa e aprofunde uma relação especial. O sábado será de muitas emoções e ações colaborativas. Novidades de longe aumentarão ainda mais o desejo de se aventurar numa viagem ou de fazer grandes mudanças no estilo de vida. Nada que seja possível realizar imediatamente. Se planejar direitinho, em breve você alçará voo. No momento, cuide da saúde e organize suas coisas.





Libra - 23/09 a 22/10





Relaxe, ceda à preguiça e curta um sábado gostoso em harmonia com a família. A expectativa de mudanças inspirará novos projetos. Solte a imaginação e viaje nos sonhos. O pensamento procurará prazeres diferentes e explicações que justifiquem a parada obrigatória que a vida deu com a pandemia. Encare como oportunidade de escolher novos caminhos e maneiras diferentes de viver.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Responsabilidades familiares, de trabalho e com a saúde aumentarão nesta fase. Talvez não sobre tempo para as amizades do jeito que você gostaria. Aproveite o sábado para expressar seu carinho, mesmo que rapidamente e à distância, aos amigos e pessoas especiais que fazem parte importante da vida. Amor com novidades e expectativas. Companheirismo e presença contarão pontos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Explore outra cultura, aprenda um idioma, alargue horizontes e aumente a sintonia com a sabedoria espiritual. O sábado trará novidades de longe. Conversas com irmãos, filhos ou o par ganharão um tom mais profundo, hoje. Avalie recursos, discuta ideias e resolva assuntos práticos. Aproveite para movimentar o corpo e diminuir o estresse. Saúde em estado de alerta, dobre a atenção.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cultive a paz interior, pense positivo e melhore o humor. Cenário positivo no trabalho garantirá mais tranquilidade na área financeira. Aproveite o sábado para intensificar o amor com palavras carinhosas e motivadoras. Convite de viagem balançará as certezas. Um pouco de aventura dará mais sabor à vida, desde que você cumpra os protocolos de proteção da saúde.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hora de pensar nos detalhes do novo projeto de vida, rever objetivos e apostar em planos de expansão. Troque confidências com a família. O sábado apontará caminhos de maior realização pessoal. Conserte o que não está funcionando na casa, arrume seu espaço de trabalho e dê leveza ao cotidiano. Reestruturações trarão mais conforto e praticidade. Encontre soluções originais.





Peixes - 20/02 a 20/03





Conversas estimulantes e ideias originais movimentarão o amor e as interações de hoje. Aproveite o sábado também para se fazer entender e expressar seus sentimentos com originalidade. A companhia do par ou de alguém especial temperará o dia com emoção, carinho e entusiasmo com novos planos. Renove conceitos e afaste pensamentos negativos. Cheiro de novidade no ar!









Por: ROSA DI MAULO





