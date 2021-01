HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Mais um dia gostoso para relaxar e restaurar suas energias. Aproveite o domingo para contemplar a natureza, cuidar do jardim, ouvir música, meditar ou ceder à preguiça e não fazer nada. Os sonhos apontam mudanças na carreira e maior independência financeira. Armazene forças hoje. A próxima semana será agitada e você contará com um “Ás na manga”. Brilhe e aconteça!





Touro - 21/04 a 20/05





Ideias originais movimentarão a carreira em uma nova direção. Aproveite o domingo para pensar nos novos projetos e nas mudanças que deseja. Troca de mensagens com amigos e interações nas redes criarão um clima carinhoso e protetor. Uma amizade de longe despertará desejo de se aventurar em novas experiências. Algo maior se desenhará para o futuro. Sucesso e expansão!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lua e Netuno darão nitidez aos sonhos. Visualize o que quer para o futuro e planeje mudanças. Respostas existenciais iluminarão caminhos de maior realização profissional. Troque ideias com uma amizade especial. Bom momento para aprofundar vínculos importantes em sua vida. Amor com mais cumplicidade e confiança. Planeje viagem com antecedência. Sucesso pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Conexões com pessoas queridas de longe ampliarão horizontes. Aceite um convite de viagem, aprofunde uma relação especial e invista no seu futuro. Notícias comoventes marcarão este domingo. Hora de buscar respostas existenciais, aumentar a empatia nos relacionamentos e crescer espiritualmente. Mudanças serão positivas e darão novo sentido à vida. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Mantenha a privacidade e a saúde protegida. Aproveite o domingo para mergulhar nos sentimentos, curtir a intimidade e os prazeres rotineiros. O dia trará paz de espírito e serenidade. Desejos de mudança ficarão mais fortes e inspirarão novos projetos de trabalho. Prepare a agenda da semana e inclua atividades gostosas. O futuro ainda parecerá distante. Dê um passo por vez, com calma.





Virgem - 23/08 a 22/09





Momentos carregados de emoção com os filhos, ou o par, darão sabor ao domingo. Expresse seu carinho, compartilhe os sonhos e fortaleça vínculos. Novidades de longe enriquecerão o trabalho e aumentarão desejos de viajar, estudar e fazer parte de um mundo maior. Crenças estão mudando. Renove os sentimentos e rompa barreiras nos relacionamentos. Poder de atração em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Arrume a casa, organize suas coisas, converse com a família e planeje a agenda da semana. Decisões de vida incluirão estudos e atividades diferentes. Hora de explorar seus talentos e investir no desenvolvimento pessoal. Ideias criativas e projetos originais não faltarão nesta fase. A vida adquirirá mais sabor com novas relações e planos de viagem. Cuide da saúde com rotina saudável.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas gostosas com o par renovarão os sentimentos. O domingo favorecerá o amor. Resolva assuntos do coração, com empatia, atitude e entendimento. Você começará uma nova fase na vida íntima. Bom também para iniciar relações nas redes sociais e descobrir novos focos de interesse. Preocupações com a família interferirão nas decisões. Organize papéis e antigos documentos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Domingo gostoso para ficar em casa, curtir o carinho da família, fortalecer a autoestima e cuidar de quem você ama. Valerá também pesquisar assuntos de trabalho e organizar ideias. A rotina será agitada, a partir de amanhã. Aproveite para adiantar uma tarefa e diminuir a ansiedade com cuidados corporais. Se bater saudade de alguém especial, envie mensagem. Resgates do passado.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lindo momento para expressar os sentimentos com emoção, aproximar irmãos com palavras carinhosas e harmonizar as relações. Vênus em seu signo intensificará o amor. Tudo aberto para se apaixonar novamente, se o coração estiver livre. Assuntos financeiros rondarão a cabeça. Pesquise novos modelos de negócio e de investimentos. Boas perspectivas de trabalho. Criatividade em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Realize um sonho! O domingo trará momentos mágicos no amor. Valores afetivos serão mais fortes do que os materiais. Confie na sorte, o universo conspirará a seu favor! Renovações na casa e no projeto de vida trarão maior bem-estar. Conceitos de conforto e segurança poderão mudar significativamente. Encontre respostas dentro de você. Nova fase na vida familiar.





Peixes - 20/02 a 20/03





Empatia e entendimento nas relações. O domingo será de muitas emoções, com Lua e Netuno em seu signo. Clima mágico e carinhoso no amor dará um colorido especial à vida. Novas amizades e parcerias mexerão com sua cabeça. Bom para renovar conceitos e aprender algo novo. As redes sociais também serão fonte de inspiração. Descubra novidades e tendências. Apoio à família.









Por: ROSA DI MAULO





***