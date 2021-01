HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Sonhos com o futuro e planos da vida íntima colorirão este sábado. Aproveite para dar espaço aos sentimentos, relaxar e ouvir a voz interior. O dia será gostoso para se isolar num lugar bonito, tirar lindas fotos, curtir a natureza e dar asas à imaginação. Troca de mensagens com amigos darão no que pensar. O prazer estará no sossego. Aumente a sintonia com o amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Circule nas redes e resgate amizades que andavam distante, com empatia e sentimentos generosos. O carinho de amigos fará diferença no seu dia. Aproveite para movimentar o corpo, caminhar e descobrir lugares encantadores. O segredo estará nos detalhes e sutilezas. Extraia o melhor de cada momento e confie no futuro. Marte em seu signo anuncia conquistas pela frente.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Visualize onde quer chegar e troque confidências com o par. Sábado gostoso para curtir a intimidade, cuidar das plantas, das pessoas queridas, fortalecer amizades e criar uma rede forte e protetora ao seu redor. Vênus e Lua, em harmonia, iluminarão o futuro e os caminhos do coração. Bom momento para expressar seus desejos, revelar segredos e planejar mudanças.





Câncer - 21/06 a 21/07





Viagem ou conexão com pessoas queridas de longe colorirão o sábado. Crie um clima carinhoso numa relação especial e aprofunde vínculos afetivos. Novas amizades entrarão no radar. Ótimo momento para mudar de ambiente e lifestyle, explorar outra cultura, enriquecer a bagagem cultural e alimentar o coração com emoções positivas e esperanças. Caminhos abertos no amor!





Leão - 22/07 a 22/08





Sentimentos profundos inspirarão mudanças. Inclua uma atividade gostosa na rotina e torne a vida mais leve. O sábado trará planos atraentes para o futuro, cumplicidade e harmonia nas relações. Cuide do corpo, de detalhes estéticos e do seu equilíbrio. Visão realista dos relacionamentos apontará limites e possibilidades. Encerre dinâmicas do passado. Novos rumos!





Virgem - 23/08 a 22/09





Manter a estabilidade e a saúde protegida ou se aventurar em novas atividades, viagem e correr riscos será a questão principal deste sábado. Pense direitinho, você encontrará maneiras de fazer as duas coisas, com bom planejamento, prazos mais longos e soluções inteligentes. Lindo momento na vida íntima. Carinho e romantismo envolverão o amor num clima mágico.





Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o sábado para cuidar da saúde e diminuir o estresse, com alimentação balanceada, exercícios e relaxamento. O carinho da família e harmonia nas relações contribuirá com seu equilíbrio e bem-estar. Curta conversas gostosas e os prazeres simples da convivência. Com humor e uma dose maior de tolerância as diferenças não incomodarão tanto. Valorize a vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor, com conversas carinhosas, alegria e iniciativas na relação. Comece uma fase nova no casamento ou namoro. Se estiver só, conversas animadas com coincidências e afinidades, poderão resultar em paixão. Bom para derrubar barreiras e transformar padrões de relacionamento. Esqueça as formalidades, quebre preconceitos e intensifique a vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Acordo financeiro com a família trará tranquilidade. Aproveite o sábado para fazer compras, abastecer a casa, dar um toque pessoal na decoração ou negociar um imóvel. Expectativas de trabalho poderão se cumprir. Ótimo momento para estudar, testar novas ferramentas, atualizar tecnologias ou iniciar uma atividade on-line. Detalhes farão a diferença nos resultados.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A conversa vai rolar solta neste sábado. Carinho e humor deixarão a vida íntima mais gostosa. Brinque, solte a imaginação e crie um clima divertido nas interações de hoje. Novas relações chegarão naturalmente, atraídas por sua beleza e sensualidade discreta. Se estiver só, uma paixão poderá começar com discussões instigantes. Pesquise informações de investimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Você fará bons negócios nas compras para a casa e transações imobiliárias. Aproveite o sábado para se presentear com algum mimo, melhorar o conforto e criar um ambiente acolhedor e carinhoso no amor e na vida familiar. Cuidados com o patrimônio e a saúde darão segurança. Mude conceitos e eleve padrões. Reformulações trarão maior bem-estar. Concretize um sonho!





Peixes - 20/02 a 20/03





Amizades carinhosas, trocas estimulantes e novidades surpreendentes animarão o clima neste sábado que trará maior projeção social e autoestima positiva. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar da imagem e das necessidades pessoais. Emoções estarão amplificadas e intensificarão o amor. Conte também com grande empatia e intuição nas interações de hoje.









Por: ROSA DI MAULO





