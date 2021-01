HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Resolva dúvidas. Algo do destino apontará soluções e poderá alterar rumos, hoje. Sol e Lua iluminarão o futuro. Impulsione a carreira. A semana terminará com estratégias certeiras, visibilidade e sucesso profissional. Proposta de negócio ou assunto financeiro com uma amizade cobrará análise mais detalhada. Não tenha pressa nas decisões que envolvem investimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





A partir de hoje, Vênus se harmonizará com seu signo e favorecerá o amor. Decida uma viagem a dois ou formalize uma relação. Grande empatia nas conexões de hoje. Some forças com amigos, faça novas amizades e fortaleça sua rede. Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. A entrada de Mercúrio na área da carreira ativará comunicações profissionais.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A semana terminará com conexões de trabalho e ganho de prestígio. Assuma uma missão relevante e impulsione a carreira. Conflito com uma amizade cobrará limites claros. Preservar a saúde será fundamental. Mantenha a privacidade e o distanciamento social. A partir de hoje, Mercúrio movimentará a vida com viagens, estudos e soluções jurídicas. Clima quente no amor!





Câncer - 21/06 a 21/07





Brilho, criatividade e entusiasmo com novos projetos colorirão o dia. A semana terminará com empatia, novas relações e cenário positivo para o futuro. Uma viagem abrirá portas no amor. A partir de hoje, Vênus na sua área afetiva trará harmonia e receptividade nos relacionamentos. Se estiver só, novo romance poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos.





Leão - 22/07 a 22/08





A partir de hoje, Vênus favorecerá relações de trabalho e tornará a rotina mais leve. A entrada de Mercúrio na área afetiva facilitará o diálogo e trará entendimento com parceiros. Crie um ambiente protetor em casa. A semana terminará com união familiar e planejamento de mudanças. Inovações na carreira. Conquiste maior liberdade com empreendimento on-line.





Virgem - 23/08 a 22/09





Com todos os cuidados de saúde, não será má ideia viajar neste fim de semana e arejar a cabeça junto à natureza. Valerá também caminhar no parque, conversar com os filhos, amigos ou o par e ficar por dentro das novidades. Sentimentos positivos criarão um clima mágico nas interações de hoje. Celebre a vida e espere por surpresas gostosas. Paixão em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Perspectivas positivas na área financeira finalizarão a semana com segurança. Decida investimentos na casa ou num projeto da vida familiar. Novos conceitos de qualidade de vida e prazeres diferentes desenharão cenário otimista. A partir de hoje, Vênus fortalecerá laços afetivos. Harmonia com a família e decisões de mudança criarão bases fortes para o futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Emoções fortes e clima mágico no amor darão um sabor especial ao dia. A semana terminará com palavras doces, manifestação de carinho, surpresa gostosa e intensidade na vida íntima. Assuntos de família, da casa, ou de moradia, ainda causarão inseguranças. Divida responsabilidades. A partir de hoje, conte com maior cooperação e harmonia com irmãos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nada melhor do que relaxar perto da natureza, ou no sossego do lar, aliviar o estresse e curtir momentos acolhedores com a família. A semana terminará com decisões no trabalho e bons acordos financeiros. Um projeto inovador ganhará forma. A partir de hoje, Mercúrio facilitará negociações comerciais. Bom momento para finalizar um contrato e iniciar outro. Siga a intuição.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conte com grande empatia nas interações de hoje. Conversa com uma amizade despertará fortes emoções. A partir de hoje, Vênus em seu signo destacará seus encantos e atrairá relacionamentos. Tudo aberto para o amor. Renove os sentimentos numa relação especial ou comece outra, se o coração estiver livre. Poder pessoal e paixão seguirão em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Planeje o futuro e projete sua imagem no ambiente profissional. A semana terminará com popularidade e boas perspectivas de crescimento financeiro. Hora de se ligar nos sonhos, encerrar um longo ciclo e reestruturar a vida. Transação imobiliária em andamento. A entrada de Mercúrio em seu signo esclarecerá objetivos e aumentará o poder de negociação. Sucesso!





Peixes - 20/02 a 20/03





Curta momentos inesquecíveis numa viagem a dois. A semana terminará com confiança nos planos da vida íntima e cenário positivo nos negócios. Aproveite para aquietar a mente, ouvir a intuição e aumentar a sintonia no amor. Se estiver só, deixe a vida fluir, alguém especial virá na direção dos sonhos. Grande empatia nas interações de hoje. Mude conceitos e caminhe com fé.





Por: ROSA DI MAULO





