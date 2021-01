HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Com a entrada de Marte, seu planeta regente, na área do dinheiro, despesas poderão aumentar. Espere também por uma fase de conquistas financeiras. Você poderá se interessar por um novo modelo de negócio ou alterar padrões de consumo. Gastos imprevistos reforçarão a necessidade de lutar por melhores condições e segurança material. Pense num plano B. Sucesso pela frente.





Touro - 21/04 a 20/05





A partir de hoje, Marte em seu signo aumentará o poder de decisão. Conte com coragem e uma dose maior de ousadia e movimente a vida com novas atividades. Atitude e iniciativas não faltarão nesta fase que favorecerá novos começos. Você poderá encerrar uma parceria e iniciar outra, reformular o plano de carreira, ou até mesmo mudar para outro lugar. Ganhe autonomia!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Novidades de trabalho alterarão a rotina repentinamente. Ótimo momento para concretizar mudanças e experimentar um lifestyle diferente. Finalize uma atividade cansativa e inicie outra mais agradável. A partir de hoje, Marte reforçará o autoconhecimento e a sintonia com sua força interior. Busque respostas dentro de você e respeite os próprios limites. Saúde será prioridade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Avalie insatisfações, assuma poder e liderança e invista no seu futuro. Relacionamentos de trabalho estarão aquecidos. A partir de hoje, Marte trará novas amizades, acelerará atividades de grupo e movimentará a área social. Mudanças na equipe poderão agilizar decisões. Conquiste novos espaços, brilhe e ganhe prestígio. Viagem favorecerá o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Lance um empreendimento, inove a carreira e decida o futuro. A partir de hoje, Marte movimentará a área profissional. Espere por uma conquista relevante em breve. Aproveite o dia para resolver assuntos de família e eliminar pendências do passado. A vida poderá mudar significativamente nesta fase. Renove estruturas e inicie relações num novo padrão.





Virgem - 23/08 a 22/09





Uma proposta de trabalho ou curso balançará estruturas e poderá mudar sua maneira de pensar e estilo de vida. A partir de hoje, Marte em harmonia com seu signo incentivará novas experiências e aventuras. Inicie um projeto e aumente o destaque profissional. Bom momento também para acertar a documentação, encerrar uma pendência familiar e ganhar liberdade.





Libra - 23/09 a 22/10





Marte favorecerá mudanças e aumento de poder, a partir de hoje. Compromisso maior com seus talentos e desenvolvimento acelerará decisões de vida. Bom momento para se libertar de antigas angústias e padrões e fortalecer a autoconfiança. Novas relações pela frente. Amplie contatos, conte com ótimo desempenho em negociações e conquiste relevância no trabalho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas perspectivas na área financeira darão tranquilidade. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar da imagem e das necessidades pessoais. Emoções estarão à flor da pele, logo, fique longe de pessoas irritantes, se quiser evitar conflitos. Bom mesmo será focar nos sonhos e nas atividades criativas. Preocupações com a família interferirão nos planos da vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novidades de trabalho agitarão o clima. A partir de hoje, Marte impulsionará novos projetos e acelerará a produção. Saúde mais frágil cobrará atenção dobrada. Evite deslocamentos desnecessários e invista em atividades on-line. Acordo financeiro com a família trará mais tranquilidade. Com calma e paciência, você terá bons resultados numa negociação imobiliária.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Mude de ambiente e saia da mesmice. O encanto pela vida, paixão e entusiasmo estarão de volta. A partir de hoje, Marte em harmonia com seu signo trará prazeres diferentes, atitude e poder de conquista. Respeite os limites do orçamento e encontre melhores soluções financeiras. Amor com surpresas gostosas e novidades. Comece uma fase animada na vida íntima.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hora de pensar no futuro e dar uma virada de vida. Eleve padrões de conforto. Bom momento para renovar a casa, consertar o que não estiver funcionando, ou negociar um imóvel e aumentar sua segurança. Com Saturno e Júpiter em seu signo, você se sentirá mais confiante nas escolhas e decisões de longo prazo. Carreira em ascensão. Ganhe popularidade, hoje.





Peixes - 20/02 a 20/03





Momentos deliciosos numa viagem a dois fortalecerão a confiança no futuro e mudarão sua cabeça. Hora de renovar conceitos e afastar os medos com fé e autoconhecimento. Movimente o corpo. Caminhadas, trilhas ou esportes serão boas opções. A força e beleza da natureza recarregará suas baterias e alimentará a alma. Respire novos ares e expanda os horizontes!









Por: ROSA DI MAULO





***