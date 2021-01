HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Clima carinhoso no amor. Bom para curtir aventuras a dois numa viagem e sair da mesmice. Se estiver só, novo romance poderá começar com conversa agradável, afinidade de pensamento e empatia. Último dia de Marte em seu signo, aproveite para realizar desejos e movimentar a vida com novas iniciativas e decisões. Novas amizades à vista!





Touro - 21/04 a 20/05





O segredo estará na simplicidade. Curta os pequenos prazeres rotineiros e mantenha a saúde equilibrada. Harmonia nas relações será premissa básica no trabalho. Escolhas poderão mudar nesta fase de reformulações e de busca de maior realização profissional. Experimente uma atividade diferente. O dia trará boas perspectivas na área financeira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amor em nova dimensão. O dia trará prazeres diferentes e entusiasmo com novos projetos. Viagem a dois será ótima opção para renovar os sentimentos e intensificar a vida íntima. Associações e parcerias serão positivas. Assuma nova filosofia de vida, impulsione a carreira e assuma seu poder. Aprofunde o diálogo e resolva um conflito com uma amizade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Cuide do corpo, do equilíbrio e jogue a autoestima para cima. O dia favorecerá conexões de trabalho e novas amizades. Apoie a família e some forças num projeto em comum. Decisões sobre o futuro anunciam mudanças grandes pela frente. Encerre processos do passado e inicie relacionamentos. Amor em fase de transformações e entendimento. Planeje uma viagem.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas com irmãos, filhos, ou par, definirão rumos. Lindo momento para firmar acordos e criar projetos. Inovações na carreira trarão liberdade. Hora de reformular a rotina, acertar documentos, dar uma virada na sorte e tornar a vida mais gostosa. Decida uma viagem, ou ingresse num grupo internacional. Conexões com pessoas de outros lugares abrirão portas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta inesperada de trabalho balançará as estruturas. Atividade extra ou mudança radical, dependerá da sua disposição para vencer os medos e encarar novos desafios. Momento positivo para compra, venda ou transação imobiliária, acordos com a família e investimentos no seu conforto. Amor com clima mágico e paixão. Se estiver só, uma antiga relação poderá retornar.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua em seu signo trará empatia nas conexões de hoje. Momento favorável para iniciar relações e projetos. Conte com brilho e ótimo desempenho em entrevistas, apresentações e reuniões de trabalho. Bases fortes na vida familiar e acordos com irmãos contribuirão com uma virada positiva de vida e novos projetos. Assuma seus talentos. Estudos e viagens pela frente.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Organize a casa e a rotina, cuide da saúde e aguarde por boas notícias no trabalho. Você estará mais perto dos sonhos, hoje. Elabore um contrato e conte com maior poder de negociação. Decisões sérias determinarão planos de longo prazo e moradia. Responsabilidades familiares aumentarão. Firme raízes e valorize as origens. Acordos financeiros trarão mais tranquilidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lindo momento nas atividades em grupo e na vida social. Dê atenção aos amigos, firme novas amizades e participe de um mundo maior. Assuntos financeiros e valores interferirão nos relacionamentos. Faça boas escolhas e crie uma rede forte ao seu redor. Companheirismo contará pontos no amor. Se estiver só, paixão à vista. Poder de conquista e carisma em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Invista no seu futuro e segurança. O dia trará projeção, popularidade e sucesso na carreira. Inicie um projeto de trabalho e garanta maior estabilidade financeira. Investimentos poderão mudar. Fique de olho numa opção mais rentável. Bom momento para proteger o patrimônio e a família, com iniciativas e poder de decisão. Caminhos ficarão iluminados, com Sol em seu signo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Autoconfiança, otimismo e relacionamentos estimulantes darão sabor ao dia. Ótimo período para curtir férias, relaxar e pensar na vida. Com Saturno e Júpiter em seu signo, planos de expansão ganharão força. Reformule estruturas e torne o cotidiano mais gostoso. As comunicações estarão abertas. Circule nas redes e conquiste amizades. Prestígio e amor em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções fortes envolverão o amor. Aprofunde um vínculo especial e invista no futuro a dois. O dia também favorecerá associações profissionais. Firme uma parceria ou conquiste alianças e impulsione um empreendimento. Negócios em andamento garantirão estabilidade financeira em breve. O universo conspirará a seu favor. Fique de olho nas oportunidades!









Por: ROSA DI MAULO





