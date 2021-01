HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Novas amizades chegarão para ficar. O dia favorecerá os relacionamentos. Bom para retomar atividades de grupo e também para se envolver num novo romance, se estiver só. Com Lua na área afetiva, romantismo e carinho não faltarão, hoje. Planos para o futuro incluirão viagem a dois e mudança no papel profissional. Caminhos estarão iluminados. Sucesso na carreira!





Touro - 21/04 a 20/05





Retome o trabalho, ou aproveite os dias de férias para planejar o futuro e pensar nas mudanças que deseja. O prazer estará nas coisas simples, hoje. Saúde mais frágil cobrará atenção. Valerá também cuidar da beleza e da imagem. Você poderá se projetar nas redes sociais e aumentar o poder de influência. Assuntos de justiça em destaque. Cumplicidade no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Momentos deliciosos numa viagem ou novos planos a dois intensificarão o amor. O dia também trará proximidade com amigos e novidades atraentes. Bom momento para assumir seu poder e conquistar novos espaços. Carreira em ascensão. Uma missão especial dará nova direção à vida. Fase de mudanças e de descobertas instigantes. Investigue um assunto misterioso.





Câncer - 21/06 a 21/07





Conforto e segurança estarão em primeiro lugar, hoje. Nada melhor do que ficar em casa, planejar mudanças ou viagem com antecedência e curtir o carinho da família. Novas amizades estarão no radar. Perspectivas positivas na carreira. Invista nas relações de trabalho e aguarde por bons resultados. Novidades na equipe ou num novo grupo, investigue. Autoestima no amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas carinhosas e novas relações anunciam um dia gostoso e repleto de novidades. Bom para firmar amizades e contatos profissionais. Aproveite também para tratar de documentos e vencer burocracias. Planos de viagem continuarão em andamento. Divulgue o trabalho em outras localidades. Com organização e atividades on-line, a rotina ficará mais leve e agradável.





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta de dinheiro extra, ou aumento de salário dará um respiro no orçamento. Apoio aos filhos ou alguém da família também entrará nas contas. Resolva assuntos práticos, hoje. Compras e negociações de trabalho on-line economizarão tempo e preservarão a saúde. Crie um ambiente agradável e acolhedor em casa. Resgates do passado incluirão um antigo amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Tom mais profundo nas conversas em família e arrumações na casa darão segurança e bem-estar. Fortaleça as bases afetivas e jogue a autoestima para cima. Com Lua em seu signo, valerá cuidar da beleza e da imagem. Conquiste novas relações com atitude, empatia e iniciativas, seus talentos e qualidades estarão em destaque. Sucesso em reuniões de trabalho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento para fortalecer laços familiares e cuidar de quem você ama. Faça as coisas sem pressa. Ternura e serenidade marcarão as conexões de hoje. Relaxe, medite, durma mais e recarregue as baterias, antes de partir para a ação. Discussões de contrato de trabalho estarão em andamento. Não tenha pressa de iniciar nova atividade. Respeite seu tempo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ótima integração com a equipe. O dia também trará conversas importantes com uma amizade e discussões de trabalho. Com Vênus em seu signo, novas relações chegarão naturalmente pelas redes sociais, atraídas por seu carisma, beleza e simpatia. Sucesso em negociações financeiras e transações comerciais. Clima divertido no amor. Criatividade e paixão em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aprove um projeto, firme uma proposta profissional de longo prazo, ou receba uma promoção e estabilize o orçamento. O dia trará oportunidade financeira e projeção na carreira. Decida rumos e resolva assuntos de família com segurança. A proximidade de Mercúrio com Plutão em seu signo poderá alterar objetivos pessoais e planos futuros. Comece novo ciclo de vida!





Aquário - 21/01 a 19/02





Dia de boas notícias. Ligações de longe darão otimismo. Decisões de vida e de planos de longo prazo serão tomadas com mais segurança, hoje. Se estiver de férias, nada melhor do que relaxar, fazer um balanço dos últimos tempos e aumentar a confiança no futuro. Projeto de reforma ou mudança de casa ganhará força. Renove conceitos e padrões de conforto.





Peixes - 20/02 a 20/03





Sentimentos profundos darão intensidade no amor e sensação de estar no caminho certo. Aprofunde amizades, firme parcerias e impulsione um empreendimento. Relações profissionais estarão aquecidas, mesmo se você estiver de férias. Mantenha as comunicações atualizadas e garanta um futuro de sucesso. Ligue o radar nas oportunidades. Você fará bons negócios.









Por: ROSA DI MAULO





