HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04

Mude de ambiente, inicie relações e abra caminhos na carreira. Júpiter e Saturno trarão envolvimento com um grupo de prestígio e maior responsabilidade social. A semana trará escolha importante e decisões de vida. Amplie comunicações de trabalho. Viagem ou conexões com pessoas de outros lugares favorecerão o amor. Preserve a saúde com atividades on-line.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite a semana para curtir férias com os filhos, ou trabalhar on-line e ter mais espaço e privacidade. Planos para o futuro e projeto de vida poderão mudar, com Urano em seu signo provocando revoluções. Bom também para inovar, encontrar soluções geniais e alavancar a carreira. O dia trará maior exposição. Marque presença nas redes e conquiste prestígio.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Jogue a autoestima para cima e planeje mudanças. A semana desenhará cenário positivo na carreira e na vida pessoal. Uma expectativa poderá se concretizar e aumentar o prestígio profissional. Se estiver de férias, aproveite para criar estratégias, avaliar opções e implantar um lifestyle diferente. Júpiter e Saturno trarão projeção e conexões internacionais. Fortaleça a fé.





Câncer - 21/06 a 21/07





Invista nos relacionamentos de trabalho. A semana trará conquista profissional e renovação do ambiente social. Bom para criar novos vínculos, aprofundar relações e concretizar planos. Júpiter e Saturno anunciam mudanças e decisões sobre o futuro. Dê novo sentido à vida. Amor com sonhos e perspectivas positivas, numa viagem ou encontro virtual. Não tenha pressa.





Leão - 22/07 a 22/08





O foco no trabalho trará compensações. Aproveite esta semana para negociar um contrato, ajustar a rotina e aumentar a produção. Decisões de viagem caminharão em paralelo. Invista em qualidade de vida, o cotidiano ficará mais gostoso com atividade diferente e um pouco de aventura. Júpiter e Saturno renovarão padrões de relacionamento e conceitos sobre o amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Novidade de longe motivará o trabalho nesta semana que também trará inquietudes e desejos de mudanças. Troca de confidências com alguém da família, ou amor do passado, acelerará decisões. Fique de olho nas oportunidades, poderá entrar dinheiro extra ou proposta profissional atraente. Clima mágico no amor. Se estiver só, uma paixão virtual tocará o coração.





Libra - 23/09 a 22/10





Expectativas poderão se cumprir nesta semana que começará com sonhos e iniciativas nos relacionamentos próximos. Aproveite o dia para se fortalecer interiormente, organizar documentos e somar forças com a família. Saturno e Júpiter em harmonia com seu signo aumentarão a autoconfiança e o compromisso com seus talentos. Invista em novos projetos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mercúrio e Plutão poderão alterar planos. Talvez você mude de opiniões e conceitos, nesta semana e abra espaço para atividades diferentes. Bom período para discutir contratos, negociar valores e firmar acordos financeiros. Proximidade com a família desfará antigas impressões. Quebre barreiras nos relacionamentos. Converse com amigos e esclareça dúvidas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Espere por projeção profissional e sucesso financeiro nesta semana. Bom período para se destacar na carreira, negociar contratos e planejar o futuro. Comunicações de trabalho cobrarão agilidade e respostas rápidas. Saturno e Júpiter trarão aprendizado. Aproveite para estudar, pesquisar ferramentas e melhorar habilidades nas atividades on-line. Sucesso!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Semana de novidades. Planos de viagem ficarão mais definidos. Programe férias ou aceite um convite do par e curta uma aventura romântica num lugar bonito e seguro. Cuidados de saúde e família continuarão como prioridade. Se planejar direitinho, você conseguirá conciliar seus vários interesses e responsabilidades. Determine objetivos e comece novo ciclo de vida.





Aquário - 21/01 a 19/02





Estratégias de trabalho darão certo. Conte com bons colaboradores e não queira controlar tudo. Aproveite esta semana para relaxar, fazer um balanço dos últimos tempos e cuidar melhor da vida pessoal. Invista no seu conforto e equilíbrio. Bom período para reestruturações na casa. Eleve padrões. Saturno e Júpiter em seu signo trarão decisões de vida e planos de longo prazo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite esta semana para fortalecer os relacionamentos pessoais e profissionais. Clima carinhoso e companheirismo intensificarão uma relação especial. Você também poderá firmar amizades e parcerias de trabalho, ganhar destaque nas redes sociais e prestígio na carreira. Gastos elevados cobrarão atenção ao orçamento. Planos do casamento realizarão sonhos.









Por: ROSA DI MAULO





