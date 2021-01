HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos financeiros e negociações continuarão em destaque. Qualquer decisão que envolva investimento cobrará análise minuciosa dos detalhes, dos contratos e dos prazos. Evite negócios arriscados, ou inconsistentes. E, principalmente, controle a impulsividade e faça escolhas com calma. Relações profissionais estarão aquecidas. Procure orientação de alguém experiente na área e de confiança.





Touro - 21/04 a 20/05





Harmonia e confiança nas relações desenharão cenário positivo para o futuro. Alavanque a carreira com novo projeto e abra caminhos e maior realização pessoal. O dia trará projeção, conexões influentes e convite atraente. Termine a semana com autoestima e perspectivas positivas. Viajar e curtir a natureza será ótima opção para arejar a cabeça, movimentar o corpo e diminuir a ansiedade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sensação gostosa de liberdade, confiança no futuro e cumplicidade no amor darão paz de espírito. Relaxe, respire, dê atenção aos sentimentos e termine a semana com privacidade. Bom para curtir as delícias da intimidade, trocar confidências e criar planos a dois. Posicionamento claro nas redes e envolvimento com causas relevantes da coletividade. Faça diferença. Poder de influência em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Trocas carinhosas, empatia com a equipe ou novo grupo e harmonia nas relações darão sabor ao dia. Dê atenção às amizades e amplie a presença nas redes. A semana terminará com planos de mudança e visão de futuro. Fase de revelações e de compromisso com a vida. Assuma seu poder, defenda causas justas e faça diferença. Conexões internacionais. Aceite um convite de viagem.





Leão - 22/07 a 22/08





Impulsione a carreira. A semana terminará com conquistas e conexões poderosas. Amplie relações de trabalho e coloque a conversa em dia com amigos. Hora de abrir caminhos para o futuro, inovar e aprender com novas referências. Posicionamentos claros estabilizarão um relacionamento importante em sua vida. Planos do casamento poderão mudar. Renove os sentimentos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de longe esquentarão o coração e aumentarão ainda mais a vontade de viajar e de fazer grandes mudanças no estilo de vida. A semana terminará com inovações no trabalho e na rotina, grande envolvimento com questões coletivas e responsabilidade social. Amplie a presença nas redes e exerça seu poder de influência. Algo maior se desenhará para o futuro. Amplie horizontes!





Libra - 23/09 a 22/10





Transformações profundas nos padrões emocionais despertarão talentos que andavam adormecidos e maior amor à vida. A semana terminará com novos planos e harmonia familiar. Bom momento para se fortalecer interiormente, dominar a ansiedade e assumir seu poder. Projetos pessoais e da vida familiar trarão animação. Desenvolva ideias. Mudanças à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Realize um sonho e comece nova fase no amor. A semana terminará com clima romântico e intensidade na vida íntima. Bom para expressar sentimentos com mais emoção e clareza. Atitude nos relacionamentos abrirá portas nas interações de hoje. Amplie o diálogo com a família e diminua idealizações. Novos relacionamentos a caminho. Associações e parcerias movimentarão o trabalho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aprovação de um projeto, acordo financeiro, nova proposta de trabalho ou bons resultados em negociações encerrarão a semana com perspectivas positivas e mais tranquilidade. Ideias originais não faltarão. Amplie comunicações, contatos, estudos e pesquisas. Você terá ótimo desempenho em tudo que fizer hoje. Proteger sua saúde e dos outros será prioridade. Trabalhe on-line, se puder.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Experimente prazeres e atividades diferentes. A semana terminará com criatividade, novidades, surpresas gostosas e intensidade no amor. Assuntos financeiros ainda causarão inquietudes, embora você já esteja mais perto das soluções. Pequenas tensões nos relacionamentos de trabalho e cotidiano serão passageiras. Encante com novo look. Poder de atração e de conquista em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Reformule a casa e amplie espaços. A semana terminará com decisões, objetivos claros e realização de um sonho. Hora de investir no conforto e segurança, avaliar investimentos e estabilizar as finanças. Conte com oportunidade inesperada e também com a intuição numa transação imobiliária. Resolva pendências e assuntos de família. Algo do passado ficará para trás.





Peixes - 20/02 a 20/03





Circule nas redes, pesquise informações, coloque a conversa em dia, some forças com amigos e descubra novidades. As comunicações estarão aceleradas. Bom também para expressar os sentimentos e imprimir mais emoção nas palavras. Empatia em novas amizades e harmonia com a equipe e parceiros encerrarão a semana com segurança. Aproxime irmãos e discuta ideias.









Por: ROSA DI MAULO





