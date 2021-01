HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Semana de decisões financeiras e de conquistas. Com Lua em seu signo, o dia já começará agitado por solicitações da equipe ou de uma amizade e atividades de grupo. Bom para se projetar e fortalecer a posição profissional. Alianças e parcerias entrarão no radar. Atenção às escolhas evitará erros. Evite decisões precipitadas. Com paciência, você obterá melhores resultados.





Touro - 21/04 a 20/05





Caminhos para o futuro ficarão mais iluminados nesta semana. Comece devagar e firme. Novo projeto ganhará forma aos poucos. O importante será manter a calma para tomar as melhores decisões. Com Marte e Urano em seu signo, você poderá optar por uma virada radical de vida e ganhar maior independência. O desafio será segurar a ansiedade e esperar pelo momento certo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conte com maior liberdade interna, fé e autoconfiança. A semana ampliará horizontes e aproximará amizades. Convite de viagem, ou de participação num grupo influente, estudos e mudanças no lifestyle animarão o clima. Acerte a documentação ou resolva um assunto jurídico e ganhe tranquilidade. Conexão internacional e curso on-line serão enriquecedores. Explore outra cultura.





Câncer - 21/06 a 21/07





Passos decisivos na carreira. Ganhe projeção e popularidade. Movimentações na equipe poderão causar ansiedade. Invista em novos relacionamentos e no seu futuro. Você ganhará destaque profissional e poder. Ótimo período para concretizar mudanças, definir rumos e dar um sentido maior à vida. Conversas íntimas trarão respostas existenciais. Cultive a paz de espírito.





Leão - 22/07 a 22/08





Associações, inovações na carreira e decisões sobre o futuro marcarão esta semana que também trará um convite de viagem especial. Construa relações de confiança. Vários planetas na área afetiva facilitarão o diálogo e estabilizarão a vida íntima. O Sol trará posicionamentos claros e segurança nos relacionamentos. Amigos apoiarão seus projetos. Parcerias ficarão mais firmes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Fortaleça a posição no trabalho, organize a rotina e inicie atividades. Semana produtiva e fértil. Proposta inesperada virá de longe e cobrará resposta rápida. Se espera por resposta profissional, resultados de provas ou acerto jurídico, terá boas surpresas. Período de decisões importantes e de mudanças. Aproveite para reestruturar o que não estiver funcionando e tornar a vida mais gostosa.





Libra - 23/09 a 22/10





O entusiasmo estará de volta, com novos projetos e relações motivadoras. Conte com mais segurança, brilhantismo e poder pessoal. Bom período para se expor e conquistar novos espaços. Não descarte atividades em outra cidade ou país. Visão ampla e compromisso com seus talentos movimentarão a vida numa direção mais atraente. Aposte em planos de expansão. Amor em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Urano e Júpiter renovarão padrões de conforto, o que você dava por garantido poderá mudar inesperadamente, com os acontecimentos da semana. Boas notícias de trabalho incentivarão reestruturações. Talvez precise alterar planos da vida íntima e disciplinar a rotina para dar conta das demandas. Amor com mais leveza e inspiração. Conversas francas e objetivas definirão rumos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Resolva assuntos do coração, ou dos filhos e inicie um projeto de trabalho, nesta semana. Conversas delicadas e atividades desafiadoras cobrarão preparo e reflexões. Conte com poder de negociação. Uma proposta inesperada de trabalho balançará suas certezas. Talvez você rompa um contrato comercial e inicie outro nos próximos dias. Boas perspectivas na área financeira.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos de família cobrarão paciência, faça bons acordos e ganhe maior mobilidade. O Sol iluminará as finanças e investimentos. Aproveite a semana para firmar um contrato. Resultados financeiros serão positivos. O orçamento se manterá equilibrado, apesar do aumento de despesas. Trabalho com mais motivação. Ótimo período para se estabilizar e tomar decisões de longo prazo.





Aquário - 21/01 a 19/02





O Sol entrará em seu signo, por onde já transitam Saturno, Júpiter e Mercúrio. Caminhos e projeto de vida ficarão mais iluminados. Conte com vitalidade, brilhantismo e poder de comunicação. Hora de tomar decisões sérias, fazer boas escolhas e começar novo ciclo de vida. Planos de expansão ganharão força. Sucesso nos empreendimentos. Realize um sonho da vida íntima e familiar.





Peixes - 20/02 a 20/03





Comunicações e contatos agitarão esta semana que favorecerá atividades comerciais. Firme parcerias, feche bons negócios e aposte nos sonhos. A cabeça estará à mil. Encontre também espaços para relaxar e alimentar a alma. Autoconhecimento e valorização da sua sensibilidade trarão maior segurança. Retome a terapia, medite e aumente a sintonia com a força interior.









Por: ROSA DI MAULO





***